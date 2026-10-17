· Αστέρας Τρίπολης · Ζάκυνθος · Μαρκό

Superbet League 2: Πρώτο «στραβοπάτημα» για τη Μαρκό - «Μοιρασιά» για Αστέρα AKTOR Β' και Ζάκυνθο

Την πρώτη της απώλεια βαθμών στο φετινό πρωτάθλημα γνώρισε η Μαρκό, μένοντας στο 0-0 με την Ελλάς Σύρου εντός έδρας. Την ίδια ώρα «μοιρασιά» είχαμε και στο Αστέρας AKTOR Β' - Ζάκυνθος, με τους Νησιώτες να ισοφαρίζουν στο τέλος σε 1-1.

Superbet League 2: Πρώτο «στραβοπάτημα» για τη Μαρκό - «Μοιρασιά» για Αστέρα AKTOR Β' και Ζάκυνθο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με δύο αναμετρήσεις άνοιξε «αυλαία» η 7η αγωνιστική της Superbet League 2.

Τους πρώτους της βαθμούς στο πρωτάθλημα έχασε η Μαρκό, μένοντας στο 0-0 με την Ελλάς Σύρου στο Μαρκόπουλο. Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου παρέμεινε μεν αήττητη, αλλά δεν αξιοποίησε τις ευκαιρίες της, ενώ στάθηκε και τυχερή καθώς οι νησιώτες είχαν τις πιο κλασικές στιγμές στο ματς. Οι Κυκλαδίτες πήραν έναν πολύτιμο βαθμό, συμπληρώνοντας ωστόσο τέσσερα παιχνίδια χωρίς νίκη.

Από την άλλη, την ευκαιρία να εδραιωθεί στην πρώτη εξάδα έχασε ο Αστέρας AKTOR Β’, παραχωρώντας ισοπαλία 1-1 στη Ζάκυνθο στο «Θ. Κολοκοτρώνης». Οι Αρκάδες προηγήθηκαν στο 39’ με εντυπωσιακό τακουνάκι του Φρίμπονγκ, όμως οι φιλοξενούμενοι βρήκαν τη λύση στο 85’ με τη «χρυσή» αλλαγή, Μιχάλη Μπαστακό να σκοράρει. Αυτός ήταν ο τρίτος φετινός βαθμός για την ομάδα του Ιονίου, που υποχρέωσε τους γηπεδούχους στην πρώτη εντός έδρας απώλεια μετά από δύο σερί νίκες.

Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής:

  • Αστέρας Τρίπολης Β’ – Ζάκυνθος 1-1
  • Μαρκό – Ελλάς Σύρου 0-0
  • ΑΕΛ – Πανσερραϊκός 18/10 (14:45)
  • Πανθρακικός – Ολυμπιακός Β’ 18/10 (15:00)
  • Πύργος – Αναγέννηση Καρδίτσας 18/10 (15:00)
  • Νέστος Χρυσούπολης – Καλλιθέα 18/10 (15:00)
  • Νίκη Βόλου – Πανιώνιος 19/10 (14:45)
  • ΠΑΟΚ Β’ – Απόλλων Καλαμαριάς 19/10 (15:00)

Η βαθμολογία

ipoundiiiiiiiiii-iiiiii-2026-10-17-170950.png
COMMENTS
LATEST NEWS
19:29 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αντίπαλοι ΑΕΚ: Με πρωταγωνιστή τον Χάαλαντ συνεχίζει ακάθεκτη στην Premier League η Μάντσεστερ Σίτι

19:22 GREEK BASKET LEAGUE

Ηρακλής - Καρδίτσα: Τα highlights από την πρώτη νίκη του «Γηραιού» στη Stoiximan GBL

19:21 GREEK BASKET LEAGUE

Δόξα Λευκάδας – Προμηθέας 79-80: Πρώτη νίκη σε ματς θρίλερ με αμφισβητούμενο σφύριγμα

19:04 GREEK BASKET LEAGUE

Ηρακλής - Καρδίτσα 71-53: Ο Γηραιός «έσπασε το ρόδι» με ανατροπή στο καυτό Ιβανώφειο

19:00 SUPER LEAGUE

Λεβαδειακός - Βόλος 0-0: Άντεξαν οι Θεσσαλοί που έμειναν με 10 παίκτες από νωρίς

18:56 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μυστήριος ο Κόβατς για την κατάσταση του Καρέτσα: «Το κουβαλάει ακόμα στο μυαλό του»

18:42 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αντίπαλοι ΑΕΚ: Γκέλα για την Ντόρτμουντ, έμεινε στο 0-0 με την Ουνιόν Βερολίνου

18:40 GREEK BASKET LEAGUE

Κολοσσός - ΠΑΟΚ: Τα highlights από το «διπλό» του Δικεφάλου και τα... όργια του Όσμαν (vid)

18:23 GREEK BASKET LEAGUE

Κολοσσός - ΠΑΟΚ 84-88: «Δραπέτευσε» από τη Ρόδο με... διαστημικό Όσμαν για το 3/3

18:19 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νέα ατυχία με Καρέτσα στη Ντόρτμουντ: Αποχώρησε τραυματίας 8 λεπτά μετά την είσοδό του (pic)

18:03 GREEK BASKET LEAGUE

«Συναγερμός» στον Άρη με Χαραλαμπόπουλο: Αποχώρησε υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια (vid)

17:59 GREEK BASKET LEAGUE

Νικολαΐδης «Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι - Σε ένα λεπτό μπορεί να ξεφύγει το παιχνίδι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας