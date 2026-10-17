Superbet League 2: Πρώτο «στραβοπάτημα» για τη Μαρκό - «Μοιρασιά» για Αστέρα AKTOR Β' και Ζάκυνθο

Με δύο αναμετρήσεις άνοιξε «αυλαία» η 7η αγωνιστική της Superbet League 2.

Τους πρώτους της βαθμούς στο πρωτάθλημα έχασε η Μαρκό, μένοντας στο 0-0 με την Ελλάς Σύρου στο Μαρκόπουλο. Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου παρέμεινε μεν αήττητη, αλλά δεν αξιοποίησε τις ευκαιρίες της, ενώ στάθηκε και τυχερή καθώς οι νησιώτες είχαν τις πιο κλασικές στιγμές στο ματς. Οι Κυκλαδίτες πήραν έναν πολύτιμο βαθμό, συμπληρώνοντας ωστόσο τέσσερα παιχνίδια χωρίς νίκη.

Από την άλλη, την ευκαιρία να εδραιωθεί στην πρώτη εξάδα έχασε ο Αστέρας AKTOR Β’, παραχωρώντας ισοπαλία 1-1 στη Ζάκυνθο στο «Θ. Κολοκοτρώνης». Οι Αρκάδες προηγήθηκαν στο 39’ με εντυπωσιακό τακουνάκι του Φρίμπονγκ, όμως οι φιλοξενούμενοι βρήκαν τη λύση στο 85’ με τη «χρυσή» αλλαγή, Μιχάλη Μπαστακό να σκοράρει. Αυτός ήταν ο τρίτος φετινός βαθμός για την ομάδα του Ιονίου, που υποχρέωσε τους γηπεδούχους στην πρώτη εντός έδρας απώλεια μετά από δύο σερί νίκες.

Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής:

Αστέρας Τρίπολης Β’ – Ζάκυνθος 1-1

Μαρκό – Ελλάς Σύρου 0-0

ΑΕΛ – Πανσερραϊκός 18/10 (14:45)

Πανθρακικός – Ολυμπιακός Β’ 18/10 (15:00)

Πύργος – Αναγέννηση Καρδίτσας 18/10 (15:00)

Νέστος Χρυσούπολης – Καλλιθέα 18/10 (15:00)

Νίκη Βόλου – Πανιώνιος 19/10 (14:45)

ΠΑΟΚ Β’ – Απόλλων Καλαμαριάς 19/10 (15:00)

Η βαθμολογία