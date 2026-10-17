Παναθηναϊκός AKTOR: Η μεγάλη επιστροφή – Ο Κέντρικ Ναν δηλώθηκε στην 8άδα των ξένων

Την τελευταία αλλαγή που είχε δικαίωμά να κάνει στους ξένους για τον πρώτο γύρο της GBL, πραγματοποίησε ο Παναθηναϊκός AKTOR. Ο Κέντρικ Ναν επιστρέφει στη λίστα -–ήταν αρχικά για να εκτίσει την ποινή των δύο αγωνιστικών – κάτι που σημαίνει πως είναι έτοιμος για να αγωνιστεί κόντρα στο Περιστέρι!

Ο Αμερικανός συμπεριλήφθηκε στην 8άδα των ξένων, παίρνοντας τη θέση του Μουστάφα Φαλ. Έτσι, ο Παναθηναϊκός μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου δεν θα μπορεί να κάνει κάποια διαφοροποίηση. Έχοντας εκτός τον Γάλλο σέντερ, όπως και τον Τζέριαν Γκραντ.

Με την περίπτωση του Φαλ, βέβαια, υπάρχει ο αστερίσκος του ελληνικού διαβατηρίου. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και μόλις το παραλάβει ο ψηλός των «πράσινων», θα μπορεί να αγωνιστεί σαν Έλληνας.

Το σημαντικότερο νέο, φυσικά, είναι η επιστροφή του Κέντρικ Ναν σε αγωνιστική δράση. Ο Αμερικανός που έχασε την προετοιμασία και τις πρώτες αγωνιστικές σε EuroLeague και GBL, είναι έτοιμος να πατήσει ξανά αγωνιστικό χώρο και να προστεθεί στο… οπλοστάσιο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Λογικά το ίδιο θα συμβεί και με τον Κώστα Σλούκα, ο οποίος έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε και έφτασε η ώρα να κάνει το ντεμπούτο του στη σεζόν.

Η 8άδα των ξένων του Παναθηναϊκού AKTOR: Φρανσίσκο, Μπάντιο, Ναν, Μπόνγκα, Χέιζ-Ντέιβις, Ερνανγκόμεθ, Γιαμπουσέλε, Λεσόρ.