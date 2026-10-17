Σακελλαρίδης: Άνετη πρόκριση στον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Almaty Open

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις του στα προκριματικά του Almaty Open στο Καζακστάν, επικρατώντας του Ρώσου Πετρ Μπαρ Μπιριούκοφ 2-0 σετ.

Σακελλαρίδης: Άνετη πρόκριση στον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Almaty Open
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Ο Στέφανος Σακελλαρίδης, Νο135 της παγκόσμιας κατάταξης, εξασφάλισε την πρόκριση στον δεύτερο και τελευταίο γύρο των προκριματικών του ATP 250, όπου θα διεκδικήσει την είσοδό του στο κυρίως ταμπλό της διοργάνωσης.

Ο Έλληνας αθλητής ανέβασε την απόδοσή του μετά το αρχικό 1-2 του πρώτου σετ, κατακτώντας πέντε διαδοχικά γκέιμ και παίρνοντας το προβάδισμα με 6-2. Στο δεύτερο σετ ξεκίνησε με μπρέικ, διατήρησε τον έλεγχο της αναμέτρησης και έφτασε στη νίκη με 6-3, αξιοποιώντας το δεύτερο ματς πόιντ του.

Στον τελευταίο γύρο των προκριματικών, ο Σακελλαρίδης θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στον Καζάκο Αλεξάντερ Σεβτσένκο και τον Εσθονό Ντάνιιλ Γκλίνκα

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