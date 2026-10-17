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Αλγουαθίλ: «Απαραίτητο το ροτέισον στο Αγρίνιο - Έχουμε τη νοοτροπία νικητή στο DΝΑ μας»

Οι δηλώσεις του Ιμανόλ Αλγουαθίλ στο συνδρομητικό κανάλι ενόψει του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο για την 7η αγωνιστική της Super League (18/10, 17:00).

Αλγουαθίλ: «Απαραίτητο το ροτέισον στο Αγρίνιο - Έχουμε τη νοοτροπία νικητή στο DΝΑ μας»
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Με την ψυχολογία στα ύψη, μετά τις νίκες κόντρα σε Παναθηναϊκό και Μαρσέιγ, ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στο Αγρίνιο όπου θα αντιμετωπίσει τον τοπικό Παναιτωλικό για την 7η αγωνιστική της Super League.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να συνεχίσουν το νικηφόρο σερί τους στο πρωτάθλημα, με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να παραχωρεί δηλώσεις στην κάμερα της Magenta TV.

Ο Βάσκος τεχνικός στάθηκε στις δυσκολίες που κρύβει η αναμέτρηση εκτός έδρας, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε αλλαγές στην ενδεκάδα, δίνοντας πολύτιμες ανάσες σε παίκτες που έχουν επιβαρυνθεί το τελευταίο διάστημα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βάσκος τεχνικός:

Για το νικηφόρο σερί και το ματς στο Αγρίνιο: «Είναι αλήθεια πως βρισκόμαστε σε μια καλή φάση, όμως αυτό θα είναι το τρίτο παιχνίδι μέσα σε μια εβδομάδα και είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε την καλή μας κατάσταση. Πρέπει να αποκατασταθούμε γρήγορα γιατί δεν θα είναι καθόλου εύκολο το παιχνίδι στο Αγρίνιο. Θα δυσκολευτούμε και για αυτό πρέπει να είμαστε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Ο προπονητής θα πρέπει να είναι εύστοχος στην επιλογή της ενδεκάδας για να διατηρήσουμε την καλή μας εικόνα».

Για πιθανές αλλαγές στην ενδεκάδα: «Όπως είδατε έκανα αλλαγές και στη Μασσαλία. Αν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και στις τρεις διοργανώσεις θα πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε. Έχουμε ένα πλούσιο και καλό ρόστερ. Οι παίκτες μου είναι σε καλή κατάσταση και όλοι χρειάζονται λεπτά συμμετοχής. Επομένως αφού έχουμε και την ανάγκη και την ποιότητα είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε όλους τους παίκτες γιατί η σεζόν είναι πολύ μεγάλη με πολλά παιχνίδια».

Για την ψυχολογία στην ομάδα μετά τις τελευταίες σημαντικές νίκες: «Σίγουρα τα θετικά αποτελέσματα και οι καλές εμφανίσεις βοηθούν πολύ στην ψυχολογία της ομάδας, όμως εγώ όταν ήρθα βρήκα πολύ καλή τη νοοτροπία του γκρουπ. Ήξερα πως ένας τέτοιος σύλλογος με τόσο μεγάλη ιστορία ζούσε για τις νίκες, όμως το είδα και στους παίκτες και σε ολόκληρο το προσωπικό. Όλοι εδώ έχουν μια νοοτροπία νικητή και αυτή είναι πολύ δύσκολο να φύγει μετά από μερικά κακά αποτελέσματα. Όντως τα αποτελέσματα είχαν στεναχωρήσει λίγο τον κόσμο, αλλά η νοοτροπία υπήρχε και αυτό φαίνεται αυτή τη στιγμή».

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