Ντόρτμουντ: Στον πάγκο ο Καρέτσας απέναντι στην Ουνιόν Βερολίνου

Χωρίς τον Καρέτσα στο βασικό της σχήμα θα αντιμετωπίσει στο Βερολίνο την Ουνιόν η Μπορούσια Ντόρτμουντ για την 6η αγωνιστική της Bundesliga.

Η ομάδα του Νίκο Κόβατς ηττήθηκε από τη Μπόντο Γκλιμτ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League με 1-0 και μετά το 2-2 απέναντι στη Βέρντερ Βρέμης ευελπιστεί πως θα συνεχίσει με νίκη τις υποχρεώσεις της στο Γερμανικό πρωτάθλημα.

Ο Καρέτσας ήταν στο βασικό σχήμα στην ήττα της Ντόρτμουντ μεσοβδόμαδα στον Αρκτικό Κύκλο, με τον διεθνή ποδοσφαιριστή να αγωνίζεται 60 λεπτά.

Για τον αγώνα με την Ουνιόν ο προπονητής του επέλεξε να ξεκινήσει με τον Νουανέρι.

Η ενδεκάδα της Ντόρτμουντ:

Κόμπελ, Γκαντού, Άντον, Σλότερμπεκ, Ρίερσον, Μπέλιγχαμ, Ενμέτσα, Σβένσον, Νουανέρι, Μπάιερ, Γκιρασί