· Μπορούσια Ντόρτμουντ

Ντόρτμουντ: Στον πάγκο ο Καρέτσας απέναντι στην Ουνιόν Βερολίνου

Ο Κόβατς επιλέγει να ξεκουράση τον Καρέτσα που αγωνίστηκε απέναντι στη Μπόντο Γκλιμτ μεσοβδόμαδα για το Champions League

Ντόρτμουντ: Στον πάγκο ο Καρέτσας απέναντι στην Ουνιόν Βερολίνου
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Χωρίς τον Καρέτσα στο βασικό της σχήμα θα αντιμετωπίσει στο Βερολίνο την Ουνιόν η Μπορούσια Ντόρτμουντ για την 6η αγωνιστική της Bundesliga.

Η ομάδα του Νίκο Κόβατς ηττήθηκε από τη Μπόντο Γκλιμτ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League με 1-0 και μετά το 2-2 απέναντι στη Βέρντερ Βρέμης ευελπιστεί πως θα συνεχίσει με νίκη τις υποχρεώσεις της στο Γερμανικό πρωτάθλημα.

Ο Καρέτσας ήταν στο βασικό σχήμα στην ήττα της Ντόρτμουντ μεσοβδόμαδα στον Αρκτικό Κύκλο, με τον διεθνή ποδοσφαιριστή να αγωνίζεται 60 λεπτά.

Για τον αγώνα με την Ουνιόν ο προπονητής του επέλεξε να ξεκινήσει με τον Νουανέρι.

Η ενδεκάδα της Ντόρτμουντ:

Κόμπελ, Γκαντού, Άντον, Σλότερμπεκ, Ρίερσον, Μπέλιγχαμ, Ενμέτσα, Σβένσον, Νουανέρι, Μπάιερ, Γκιρασί

COMMENTS
LATEST NEWS
16:50 GREEK BASKET LEAGUE

LIVE Ηρακλής - Καρδίτσα

16:45 SUPER LEAGUE

LIVE Λεβαδειακός - ΝΠΣ Βόλος

16:45 SUPER LEAGUE

Η αποστολή του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο - Επιστρέφει ο Σιπιόνι

16:43 GREEK BASKET LEAGUE

LIVE Δόξα Λευκάδας - Προμηθέας: Νησιώτες και Πατρινοί ψάχνουν την πρώτη τους νίκη στη GBL

16:36 ΣΠΟΡ

Σακελλαρίδης: Άνετη πρόκριση στον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Almaty Open

16:29 EUROLEAGUE

Η παρακάμερα του Ολυμπιακού από τη νίκη στη Βαρκελώνη (vid)

16:23 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ: Οι πρώτοι πόντοι του Ντέρικ Γουίλιαμς με τη φανέλα της «Ένωσης» (vid)

16:10 SUPER LEAGUE

Αλγουαθίλ: «Απαραίτητο το ροτέισον στο Αγρίνιο - Έχουμε τη νοοτροπία νικητή στο DΝΑ μας»

15:58 OPINION

Ψυχή στον αέρα και πόδια στη γη…

15:56 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League Βασικός ο Τζολάκης στο Φούλαμ - Χαλ στον πάγκο ο Τσιμίκας για τη Λίβερπουλ

15:45 GREEK BASKET LEAGUE

LIVE Κολοσσός - ΠΑΟΚ: Η «έξοδος» του Δικεφάλου στη Ρόδο για την 3η αγωνιστική της GBL

15:39 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντόρτμουντ: Στον πάγκο ο Καρέτσας απέναντι στην Ουνιόν Βερολίνου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας