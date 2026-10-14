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Ντόρτμουντ: Βασικός ο Καρέτσας κόντρα στην Μπόντο/Γκλιμτ

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας επιστρέφει στο αρχικό σχήμα της Ντόρτμουντ για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μπόντο/Γκλιμτ, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Ντόρτμουντ: Βασικός ο Καρέτσας κόντρα στην Μπόντο/Γκλιμτ
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Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας βρίσκεται ξανά στην αρχική ενδεκάδα της Ντόρτμουντ, καθώς ο Νίκο Κόβατς τον επέλεξε για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Μπόντο/Γκλιμτ (14/10, 22:00), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Για τον 18χρονο Έλληνα μεσοεπιθετικό, αυτή είναι η πρώτη φορά που ξεκινά βασικός μετά τις 8 Σεπτεμβρίου, όταν η Ντόρτμουντ αντιμετώπισε τη Βιγιαρεάλ στην πρεμιέρα της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Στην αναμέτρηση με την ισπανική ομάδα, ο Καρέτσας αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου και αποχώρησε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο στο 27ο λεπτό.

Στην προηγούμενη αγωνιστική της Bundesliga, ο Έλληνας διεθνής πήρε χρόνο συμμετοχής στην αναμέτρηση με τη Βέρντερ Βρέμης, περνώντας στον αγωνιστικό χώρο στο 72ο λεπτό αντί του Μαρσέλ Ζάμπιτσερ.

Μάλιστα, είχε σημαντική συμβολή στη δημιουργία του πρώτου γκολ της Ντόρτμουντ, καθώς ξεκίνησε την αντεπίθεση με μακρινή μεταβίβαση προς τον Σερού Γκιρασί.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων:

Μπόντο/Γκλιμτ (Κιέτιλ Κνούτσεν): Χάικιν, Αλεσάμι, Γκούντερσεν, Μπεργκ, Άουκλεντ, Χέλμερσεν, Χάουγκε, Μπλόμπεργκ, Μπιέρκαν, Μπρούνσταντ Φετ, Σιέβολντ.

Ντόρτμουντ (Νίκο Κόβατς): Κόμπελ, Άντον, Μπενσεμπαϊνί, Μπέλιγχαμ, Μπάιερ, Καρέτσας, Φάμπιο Σίλβα, Γκαντού, Σβένσον, Φέερμαν, Ινάσιο.

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