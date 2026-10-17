Premier League Βασικός ο Τζολάκης στο Φούλαμ - Χαλ στον πάγκο ο Τσιμίκας για τη Λίβερπουλ

Στο αρχικό σχήμα ο Κωνσταντής Τζολάκης, στον πάγκο ο Τσιμίκας για τη Λίβερπουλ, εκτός αποστολής ο Χρήστος Μουζακίτης

Premier League Βασικός ο Τζολάκης στο Φούλαμ - Χαλ στον πάγκο ο Τσιμίκας για τη Λίβερπουλ
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Για 7η διαδοχική αναμέτρηση στην Premier League ο Κωνσταντής Τζολάκης θα υπερασπιστεί την εστία της Χαλ, που αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Φούλαμ του Αρμπελόα, που θέλει πάση θυσία αποτέλεσμα για να παραμείνει στον πάγκο των Λονδρέζων.

Ο Χρήστος Μουζακίτης παρέμεινε εκτός αποστολής, καθώς δεν έχει καταφέρει ακόμα να πείσει τον Σεργκέι Γιακίροβιτς, με αποτέλεσμα να αναβάλλεται για αργότερα το ντεμπούτο του στο αγγλικό πρωτάθλημα.

Την ίδια ώρα η Λίβερπουλ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Μπρέντφορντ, με τον Άντονι Ιραόλα να αφήνει στον πάγκο τον Κώστα Τσιμίκα και να ξεκινά τον Κέρκεζ στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Μεσοβδόμαδα ο Τσιμίκας όχι απλά αγωνίστηκε, αλλά φόρεσε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού στη χορταστική εκτός έδρας νίκη της Λίβερπουλ επί της ΛΑΣΚ με 3-6. Μάλιστα, ο Έλληνας μπακ είχε κάνει δύο ασίστ.

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