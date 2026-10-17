Αναχώρησε για το Μάντσεστερ η αποστολή της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ μπορεί να «λύγισε» στο τέλος από την Σαχτάρ Ντόνετσκ και να γνώρισε την ήττα με 3-1 στη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League, ωστόσο ο Μάρκο Νίκολιτς έχει ήδη στραμμένο το βλέμμα του στο δεύτερο και πιο απαιτητικό ματς που καλείται να δώσει η «Ένωση» επί Αγγλικού εδάφους.

Η ΑΕΚ έχει μπει στο τελικό στάδιο προετοιμασίας για την αναμέτρηση στο «Έτιχαντ» με την αποστολή να αναχωρεί το Σάββατο με τρένο με προορισμό το Μάντσεστερ για το πιο δύσκολο ενδεχομένως τεστ που θα αντιμετωπίσει στη διοργάνωση.

Οι «κιτρινόμαυροι» παρέμειναν στην αγγλική πρωτεύουσα μετά την αναμέτρηση με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, πραγματοποιώντας την προπόνησή τους στο αθλητικό κέντρο της Μπρέντφορντ την επομένη του αγώνα. Η Παρασκευή (16/10) ήταν ημέρα ξεκούρασης για τους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι αναχώρησαν το πρωί του Σαββάτου (17/10) με προορισμό το Μάντσεστερ.

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Εκεί, το πρόγραμμα περιλαμβάνει προπονήσεις το Σαββατοκύριακο στις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιεί η γυναικεία ομάδα της Σίτι, ενώ η τελευταία προπόνηση πριν από τη σέντρα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα (19/10) στο «Έτιχαντ», στο γήπεδο όπου θα διεξαχθεί η αναμέτρηση.

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν έχει να διαχειριστεί νέα προβλήματα τραυματισμών. Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς και ο Ρόμπερτ Μαρίν είναι διαθέσιμοι, με αποτέλεσμα ο Σέρβος τεχνικός να μπορεί να υπολογίζει σε όλους τους ποδοσφαιριστές που έχουν δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας, με μοναδική εξαίρεση τον τραυματία Θωμά Στρακόσια, ο οποίος έχει παραμείνει στην Αθήνα.