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Με αλλαγές η εξάδα ξένων της ΑΕΚ κόντρα στη Μύκονο - Εκτός ο Μπάρτλεϊ, ντεμπούτο για Γουίλιαμς

Δείτε την εξάδα ξένων που επέλεξε ο Ντράγκαν Σάκοτα για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Μύκονο στη SUNEL Arena για την 3η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Με αλλαγές η εξάδα ξένων της ΑΕΚ κόντρα στη Μύκονο - Εκτός ο Μπάρτλεϊ, ντεμπούτο για Γουίλιαμς
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Η ΑΕΚ θέλει να βγάλει αντίδραση μετά τη βαριά ήττα στο Αλεξάνδρειο από τον Άρη, με την «Ένωση» να φιλοξενεί στη SUNEL Arena τη Μύκονο για την 3η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Για το παιχνίδι κόντρα στους «Νησιώτες», ο Ντράγκαν Σάκοτα δεν θα έχει στη διάθεσή του τον πρώτο σκόρερ της ομάδας, Φρανκ Μπάρτλεϊ, καθώς ο Αμερικανός γκαρντ ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα στο γόνατο και προτιμήθηκε να προφυλαχθεί για να μην επιβαρυνθεί η κατάστασή του.

Στον αντίποδα, ο έμπειρος τεχνικός βλέπει δύο σημαντικά όπλα να τίθενται στη διάθεσή του για πρώτη φορά στη φετινή σεζόν. Συγκεκριμένα, ο Ντέρικ Γουίλιαμς ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει το επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Ένωσης, έχοντας ανεβάσει ρυθμούς τις προηγούμενες ημέρες, ενώ ταυτόχρονα και ο Γκρεγκ Μπράουν επιστρέφει στην αγωνιστική δράση.

Η εξάδα των ξένων της ΑΕΚ: Γκρεγκ Μπράουν, Λάντερς Νόλεϊ, Λούκας Λεκαβίτσιους, Ντέρικ Γουίλιαμς, Νέλι Τζόζεφ και Τομά Ερτέλ.

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