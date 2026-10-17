Πετρούνιας: Ολοκλήρωσε την προσπάθεια του στα Προκριματικά - Περιμένει για τον τελικό

Το μοναδικό σημείο που κόστισε στον Έλληνα πρωταθλητή ήταν η προσγείωση

Πετρούνιας: Ολοκλήρωσε την προσπάθεια του στα Προκριματικά - Περιμένει για τον τελικό
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Ο Λευτέρης Πετρούνιας ολοκλήρωσε την προσπάθειά του στον προκριματικό των κρίκων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής στο Ρότερνταμ και πλέον περιμένει να μάθει αν θα εξασφαλίσει την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του αγωνίσματος.

Ο Έλληνας πρωταθλητής παρουσίασε ένα πρόγραμμα υψηλού βαθμού δυσκολίας, με τη γνωστή του σταθερότητα στην εκτέλεση. Το μοναδικό σημείο που του κόστισε ήταν η προσγείωση. Μετά από μία δύσκολη περιστροφή, δεν κατάφερε να προσγειωθεί όπως θα ήθελε και χρειάστηκε να κάνει ένα μεγάλο βήμα για να διατηρήσει την ισορροπία του, πριν χαιρετήσει το κοινό.

Το πρόγραμμα του Πετρούνια είχε συντελεστή δυσκολίας 5,7 και βαθμολογήθηκε με 8,333 στην εκτέλεση, συγκεντρώνοντας συνολικά 14,033 βαθμούς.

Με αυτή την επίδοση, βρίσκεται προσωρινά στην τρίτη θέση. Μπροστά του είναι ο Αρτούρ Αβετισιάν από την Αρμενία και ο Κοσάκ Μεχμέτ Αϊμπέρκ από την Τουρκία, οι οποίοι έχουν συγκεντρώσει από 14,233 βαθμούς.

Οι δύο αθλητές ισοβαθμούν, με τον Αβετισιάν να υπερτερεί προς το παρόν χάρη στην καλύτερη βαθμολογία εκτέλεσης, καθώς συγκέντρωσε 8,833 έναντι 8,633 του Τούρκου γυμναστή.

Μέχρι στιγμής, κανένας άλλος αθλητής δεν έχει ξεπεράσει τους 14,000 βαθμούς. Ωστόσο, ο προκριματικός δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς απομένουν ακόμη τέσσερις ενότητες χωρών, με την ολοκλήρωσή του να είναι προγραμματισμένη για το μεσημέρι της Κυριακής 18 Οκτωβρίου.

Έτσι, ο Πετρούνιας θα χρειαστεί να περιμένει τις υπόλοιπες προσπάθειες για να διαπιστώσει αν η βαθμολογία του θα είναι αρκετή για να του εξασφαλίσει μία θέση στην οκτάδα του τελικού.

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