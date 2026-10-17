Πρεμιέρα για τον Λευτέρη Πετρούνια στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα - Η ώρα και το κανάλι

Πού μπορείτε να παρακολουθήσετε τον «άρχοντα των κρίκων» και τη μάχη του για το πέμπτο του μετάλλιο στη διοργάνωση

Πρεμιέρα για τον Λευτέρη Πετρούνια στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα - Η ώρα και το κανάλι
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Ο Λευτέρης Πετρούνιας ρίχνεται στη μάχη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ενόργανης γυμναστικής το Σάββατο (17/10), με στόχο να διεκδικήσει το πέμπτο μετάλλιο της καριέρας του στη διοργάνωση, η οποία διεξάγεται στο Ρότερνταμ.

Ο «άρχοντας των κρίκων», αποτελεί το μεγάλο όνομα της ελληνικής αποστολής, με το ενδιαφέρον να είναι στραμμένο στην προσπάθειά του να ανέβει ξανά στο βάθρο των νικητών.

Για το πέμπτο παγκόσμιο μετάλλιο ο Πετρούνιας

Ο Πετρούνιας έχει ήδη κατακτήσει τέσσερα μετάλλια σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα: τρία χρυσά, το 2015, το 2017 και το 2018, καθώς και ένα αργυρό το 2023. Στο Ρότερνταμ θα επιδιώξει να προσθέσει ακόμη μία σημαντική διάκριση στη σπουδαία πορεία του.

Από τη φετινή διοργάνωση απουσιάζει ο Αμερικανός Ντόνελ Γουίτενμπεργκ, ο οποίος είχε κατακτήσει τον παγκόσμιο τίτλο το 2025, αλλά δεν θα μπορέσει να υπερασπιστεί τον τίτλο του λόγω τραυματισμού.

Η ελληνική αποστολή αποτελείται συνολικά από επτά αθλητές και αθλήτριες: τον Λευτέρη Πετρούνια, τον Αντώνη Τανταλίδη, τον Γιάννη Χρονόπουλο, τον Απόστολο Κανέλλο, τη Νάσια Μεσίρη, την Ελβίνα Κατσάλη και τη Μαγδαλινή Τσιώρη.

Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης

Η προσπάθεια του Λευτέρη Πετρούνια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Ρότερνταμ είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 13:10 το Σάββατο (17/10).

Οι φίλοι της ενόργανης γυμναστικής θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά τον αγώνα μέσω του ErtSports 1, από την ηλεκτρονική πλατφόρμα ERTFLIX

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