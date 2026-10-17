Λεβαδειακός - Βόλος: Μάχη για βαθμολογική... ανάσα - Η ώρα και το κανάλι

Ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον Βόλο (17/10, 17:00, Novasports 2HD) στη Βοιωτία, σε μία αναμέτρηση με ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία, καθώς αμφότερες οι ομάδες αναζητούν ένα αποτέλεσμα που θα τους επιτρέψει να ξεφύγουν από τις τελευταίες θέσεις και να αλλάξουν την εικόνα τους στη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Οι γηπεδούχοι βρίσκονται σε αναζήτηση της πρώτης τους επιτυχίας στο σκοράρισμα, καθώς παραμένουν χωρίς γκολ έπειτα από έξι αγώνες, γεγονός που αποτυπώνει το επιθετικό τους πρόβλημα. Από την άλλη πλευρά, ο Βόλος καλείται να βελτιώσει άμεσα την αμυντική του λειτουργία, αφού με 12 γκολ παθητικό διαθέτει, μαζί με τον Άρη, τη χειρότερη άμυνα της διοργάνωσης.

Τα δεδομένα καθιστούν το μεταξύ τους παιχνίδι κομβικό, με τις δύο ομάδες να γνωρίζουν πως η νίκη μπορεί να αποτελέσει την απαραίτητη αφετηρία για την αγωνιστική και βαθμολογική τους ανάκαμψη.