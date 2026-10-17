Stoiximan GBL: «Τζάμπολ» στην τρίτη αγωνιστική με Άρη, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Με πέντε αναμετρήσεις που έχουν τη δική τους ξεχωριστή σημασία ανοίγει το Σάββατο (17/10) η αυλαία της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Από την ανάγκη της ΑΕΚ να βγάλει αντίδραση μετά τη βαριά ήττα από τον Άρη μέχρι την πρώτη εντός έδρας εμφάνιση της Δόξας Λευκάδας στη μεγάλη κατηγορία μετά από εννέα χρόνια, το πρόγραμμα συνδυάζει δυνατές μονομαχίες και ενδιαφέρουσες ιστορίες.

Η αρχή γίνεται στη SUNEL Arena, όπου η ΑΕΚ υποδέχεται τη Μύκονο, αναζητώντας άμεση απάντηση μετά το... χαστούκι από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη. Η «Ένωση» θέλει να αφήσει πίσω της την κακή εμφάνιση και να επιστρέψει στις νίκες, απέναντι σε μια ομάδα που έρχεται με ανεβασμένη ψυχολογία μετά την ανατροπή από το -15 στην έδρα του Αμαρουσίου.

Στη Ρόδο, ο Κολοσσός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ σε ένα παιχνίδι με ξεχωριστή σημασία και για τις δύο πλευρές. Οι γηπεδούχοι συμπληρώνουν 500 αγώνες κανονικής περιόδου στη Stoiximan GBL και θέλουν να συνδυάσουν το ιστορικό ορόσημο με μια σημαντική νίκη. Απέναντί τους, ο ΠΑΟΚ επιδιώκει να κάνει το «3 στα 3», κάτι που έχει να πετύχει από τη σεζόν 2013-14. Η παράδοση, πάντως, δίνει ένα επιπλέον ενδιαφέρον στην αναμέτρηση, καθώς ο Κολοσσός μετρά 14 νίκες σε 20 εντός έδρας παιχνίδια απέναντι στους Θεσσαλονικείς.

Στο Ιβανώφειο, ο Ηρακλής αναζητά την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. έχοντας μπροστά του την πρόκληση της μαχητικής Καρδίτσας του Νίκου Παπανικολόπουλου. Ο «Γηραιός» θέλει να αξιοποιήσει την έδρα του για να κάνει το... restart μετά το 0-2, ενώ οι Θεσσαλοί ταξιδεύουν στη Θεσσαλονίκη με δύο νίκες σε ισάριθμα εντός έδρας παιχνίδια.

Ιδιαίτερο βάρος έχει και η αναμέτρηση της Δόξας Λευκάδας με τον Προμηθέα Πάτρας, καθώς αμφότερες οι ομάδες αναζητούν την πρώτη τους νίκη, έχοντας ξεκινήσει με δύο ήττες. Για τη Δόξα, το παιχνίδι αποτελεί μια ξεχωριστή στιγμή, αφού επιστρέφει σε εντός έδρας αγώνα της Stoiximan GBL για πρώτη φορά μετά το 2017. Ο Προμηθέας, από την άλλη, καλείται να αντιδράσει έπειτα από το χειρότερο ξεκίνημα της ιστορίας του στη διοργάνωση, με την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία μετά την απομάκρυνση του Γιώργου Βόβορα να προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο ενδιαφέροντος στην αναμέτρηση.

Η αυλαία του Σαββάτου πέφτει στο Αλεξάνδρειο, όπου ο Άρης υποδέχεται το Μαρούσι με στόχο να δώσει συνέχεια στην εντυπωσιακή εμφάνιση και τη νίκη με 30 πόντους διαφορά απέναντι στην ΑΕΚ. Οι «κιτρινόμαυροι» θέλουν να αξιοποιήσουν ξανά την έδρα τους, όπου μετρούν οκτώ διαδοχικές νίκες, την ώρα που το Μαρούσι του Βασίλη Παπαθεοδώρου ψάχνει να βρει τα πατήματά του.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL:

Σάββατο 17/10

ΑΕΚ – Μύκονος Betsson | 16:00 | SPORT FM TV 1

Κολοσσός H Hotels Collection – ΠΑΟΚ | 17:00 | SPORT FM TV 2 / ΣΚΑΪ

Ηρακλής – Καρδίτσα Ιαπωνική | 17:00 | SPORT FM TV 3

Δόξα Λευκάδας Elabet – Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola | 17:00 | SPORT FM TV 4

Άρης - Μαρούσι | 17:30 | SPORT FM TV 1

Κυριακή 18/10