Οφερ Γιανάι: «Είμαι μεγάλος φαν του Δημήτρη Γιαννακόπουλου – Η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη ο ΠΑΟ»

Ο Όφερ Γιανάι βρέθηκε στο Telekom Center Athens για το ματς του Παναθηναϊκού AKTOR με τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Ο ισχυρός άνδρας της ομάδας από το Ισραήλ, δείπνησε με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και συζήτησαν για το ευρωπαϊκό μπάσκετ μεταξύ άλλων.

Ο ισχυρός άνδρας της Χάποελ, έκανε αποθεωτικές δηλώσεις για τον ηγέτη των «πράσινων», αλλά και για τον Παναθηναϊκό, τον οποίο χαρακτήρισε την κορυφαία ομάδα στην Ευρώπη. Συμπληρώνοντας μάλιστα, πως τον… εξέπληξε η νίκη της ομάδας του.

Μεταξύ άλλων είπε:

«Η Χάποελ είναι παλιός σύλλογος, αλλά δεν έχει κατακτήσει κάτι ευρωπαϊκά μέχρι πριν 2-3 χρόνια. Για μας να ερχόμαστε να παίζουμε με την καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη - γιατί για μένα είναι ο Παναθηναϊκός η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη και πιθανότατα θα κατακτήσει τη διοργάνωση - να παίζουμε ενάντιο στον μύθο Ζέλικο και να κατορθώνουμε να νικήσουμε κιόλας, είναι κάτι τεράστιο για μας. Μεγάλη τιμή».

Για τη συνάντηση με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο: «Θέλουμε να μεγαλώσει το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Να μην είναι κάτι που θα κουμαντάρουν οι Αμερικάνοι που δεν αντιλαμβάνονται την κουλτούρα, όμως πρέπει να μεγαλώσουμε ως επιχείρηση. Θέλω να τον ευχαριστήσω γιατί ήταν εγκάρδιος, ήταν μεγάλη τιμή. Γνώρισα και τη μητέρα του, θα μπορούσε να γίνει μια έξυπνη GM, έχει εμπειρία στο μπάσκετ».

Για το αν η Χάποελ θα είναι στην EuroLeague μετά από την επέκταση: «Νομίζω πως είμαστε εκεί. Τα τέσσερα φαβορί είναι η Χάποελ, η Ντουμπάι, η Βαλένθια και η Παρί. Είμαστε η μόνη ομάδα που κέρδισε το δρόμο της για την EuroLeague. Ξέρω πως θέλουμε να συνεισφέρουμε, μόλις έχουμε μια θέση στο τραπέζι, να βοηθήσουμε να μεγαλώσει η διοργάνωση ως επιχείρηση».

Για το τι πρέπει να κάνει το ΝΒΑ: «Μια πρόταση που δεν θα μπορούν να αρνηθούν. Να δώσει 10 δισεκατομμύρια δολάρια και να πουλήσουν. Όμως δεν το κάνουν».

Για το τι μάθημα έχει πάρει στην EuroLeague: «Πρώτα είμαι μεγάλος υποστηρικτής του κυρίου Γιαννακόπουλου. Πολλοί λένε πως είναι… τρελός. Δεν είναι τρελός. Έχει στρατηγική, είναι παθιασμένος, καταλαβαίνει πως χτίζεις ομάδα βήμα-βήμα. Μου αρέσει να κινούμαι γρήγορα, αλλά δεν φτιάχνεις μια σπουδαία ομάδα σε ένα χρόνο. Αυτό που έχετε εδώ, είναι μία απ’ τις καλύτερες ομάδες που είδε ποτέ η EuroLeague. Εκπλήσσομαι που νικήσαμε. Αυτή θα είναι η μόνη ήττα σας (γέλια)».