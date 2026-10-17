Μπάντιο: «Καλύτερα που ήρθε τώρα η ήττα - Δεν είχαμε την απαιτούμενη ενέργεια»

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να ξεπεράσει τη δοκιμασία της Χάποελ Τελ Αβιβ και γνώρισε την πρώτη του ήττα στη φετινή Euroleague (91-81) από την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη.

Ο Μπράνκου Μπάντιο σε δηλώσεις του μετά τη λήξη της αναμέτρησης αναφέρθηκε στην πρώτη ήττα του Παναθηναϊκού και τόνισε πως χαίρεται που ήρθε νωρίς στη σεζόν, καθώς υπάρχει η δυνατότητα η ομάδα να μάθει από αυτή και να διορθώσει ορισμένα πράγματα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είναι μια δύσκολη ήττα. Κάθε ομάδα θέλει να νικά και φυσικά το ίδιο ίσχυε και για εμάς. Νομίζω ότι δεν μπήκαμε στο παιχνίδι με τον σωστό τρόπο. Δεν είχαμε την απαιτούμενη ενέργεια και πρέπει να βελτιωθούμε σε αυτόν τον τομέα.»

Για το αν η ήττα αποτελεί ένα καμπανάκι για τον Παναθηναϊκό: «Αν ισχύει κάτι τέτοιο, χαίρομαι που συμβαίνει τώρα, καθώς βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή της σεζόν και έχουμε τη δυνατότητα να το διορθώσουμε, να γίνουμε καλύτεροι και να προχωρήσουμε παρακάτω.»

Για το αν το βασικό πρόβλημα ήταν στην επίθεση ή στην άμυνα: «Θα έλεγα στην άμυνα. Δεν μπορούμε να επιτρέπουμε σε μια ομάδα να πετυχαίνει περισσότερους από 90 πόντους, ειδικά στην έδρα μας. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν η αμυντική μας λειτουργία.

https://www.instagram.com/p/DekhOIHOZzZ/

Ελπίζω όλη η ομάδα να παραμείνει ενωμένη, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πρέπει να μείνουμε μαζί και να μάθουμε από αυτή την ήττα. Αύριο θα δούμε το βίντεο του αγώνα, θα προσπαθήσουμε να βελτιωθούμε μέσα από αυτό και να προχωρήσουμε μπροστά.»

Για το αν ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από μια καλύτερη ομάδα: «Δεν θα το έλεγα. Νομίζω ότι όλες οι ομάδες είναι πολύ ανταγωνιστικές. Το μπάσκετ είναι ένα παιχνίδι λαθών και η αντίπαλη ομάδα εκμεταλλεύτηκε πολύ καλά τα λάθη που κάναμε».