Πού θα δείτε τους Καρέτσα, Τζολάκη, Τσιμίκα Κουλιεράκη και όλη την ποδοσφαιρική δράση

Οι ώρες και τα κανάλια για τις αναμετρήσεις των Ελλήνων του εξωτερικού αλλά και των μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων 

Πού θα δείτε τους Καρέτσα, Τζολάκη, Τσιμίκα Κουλιεράκη και όλη την ποδοσφαιρική δράση
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Πλούσιο είναι το ποδοσφαιρικό πρόγραμμα του Σαββάτου (17/10), με σημαντικές αναμετρήσεις στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και αρκετά παιχνίδια με πρωταγωνιστές Έλληνες του εξωτερικού που ξεχωρίζουν.

Στην Premier League, τα βλέμματα στρέφονται στις αναμετρήσεις της Τσέλσι με την Έβερτον, της Μάντσεστερ Σίτι που υποδέχεται την Ίπσουιτς πριν αντιμετωπίσει την ΑΕΚ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League και της Μπρέντφορντ με τη Λίβερπουλ του Κώστα Τσιμίκα, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εκτός έδρας δοκιμασία της Χαλ των Τζολάκη και Μουζακίτη απέναντι στη Φούλαμ.

Στην Bundesliga, ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Μπάγερν Μονάχου με τη Λειψία και της Ντόρτμουντ του Καρέτσα εκτός έδρας απέναντι στην Ουνιόν Βερολίνου, ενώ στην Ισπανία η Μπέτις υποδέχεται την Μπαρτσελόνα. Στην Ιταλία, η Ρόμα του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη αντιμετωπίζει την Τζένοα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των μεταδόσεων

Premier League

14:30: Έβερτον – Τσέλσι (Novasports Premier League)

17:00: Μάντσεστερ Σίτι – Ίπσουιτς (Novasports Premier League)

17:00: Μπρέντφορντ – Λίβερπουλ (Novasports 4)

17:00: Φούλαμ – Χαλ (Novasports Start)

Bundesliga

16:30: Μπορούσια Ντόρτμουντ – Ουνιόν Βερολίνου (Novasports 3)

19:30: Μπάγερν Μονάχου – Λειψία (Novasports Prime)

La Liga

19:30: Μπέτις – Μπαρτσελόνα (Magenta Sport 3)

Serie A

21:45: Ρόμα – Τζένοα (Magenta Sport 1)

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