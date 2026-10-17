Ομπράντοβιτς στη συν. Τύπου: «Άξια νίκησε η Χάποελ - Δεν μιλάμε τώρα για το ματς»

Την πρώτη του ήττα στη φετινή EuroLeague έπειτα από 6 αγωνιστικές γνώρισε ο Παναθηναϊκός AKTOR, με το «τριφύλλι» να... λυγίζει με 91-81 από τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη στο «Telekom Center Athens».

Στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα αμυντικά κενά, τη χρησιμοποίηση του Γιαμπουσέλε στη θέση «4», αλλά και το πλάνο ενόψει των επόμενων υποχρεώσεων.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σέρβος τεχνικός του «τριφυλλιού» στη συνέντευξη Τύπου:

«Θέλω να συγχαρώ την Χάποελ. Νομίζω άξιζε τη νίκη γιατί έπαιξε καλύτερα από εμάς. Επίσης, αμυντικά δεν ήμασταν τόσο καλοί, δεχθήκαμε φθηνούς πόντους. Κάποιες φορές στο επιθετικό κομμάτι δεν ήμασταν τόσο συγκεντρωμένοι και υπήρξαν κάποιες κρίσιμες στιγμές, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, που παίξαμε καλά αμυντικά αλλά στη συνέχεια χάσαμε κάποια εύκολα σουτ, σκόραραν τρίποντα. Αυτό είναι το μπάσκετ και άξιζαν να κερδίζουν».

Για το σχήμα με τον Γιαμπουσέλε στο «4»: «Ο Γιαμπουσέλε είναι ο παίκτης που έπαιξε τα περισσότερα λεπτά, έπαιξε 29 λεπτά. Είναι κάτι που προσπάθησα να διορθώσω λόγω των φάουλ. Ο Γιαμπουσέλε δεν έπαιξε πολλές φορές στο “5”, συνήθως παίζει “4”. Δεν είναι εύκολο μέσα στο ματς να κατανοήσει κανείς τι γίνεται επιθετικά. Για αυτό άλλαξε μετά, ειδικά με την εικόνα που είχαμε κάτω από το καλάθι».

Για το τι θα πει στους παίκτες του για να μην υπάρξει ξανά η συγκεκριμένη εικόνα στην άμυνα: «Είπα πολλές φορές ότι στο μπάσκετ όλα είναι σημαντικά, και η άμυνα και η επίθεση. Για να έχεις την ευκαιρία να τρέξεις και να βρεις εύκολους πόντους, πρέπει να παίξεις άμυνα».

«Παίζουμε με το Περιστέρι την Κυριακή, στη μία. Οι παίκτες θα πάνε στο σπίτι τους, θα κοιμηθούν. Δεν θα τους μιλήσω για αυτό το παιχνίδι. Δεν θα μιλήσουμε για αυτό. Είναι έξυπνοι, ξέρουν. Θα μιλήσουμε την επόμενη εβδομάδα για αυτό το ματς. Αύριο θα μιλήσουμε για το Περιστέρι, θα παίξουμε το ματς. Μετά το ρεπό, την Δευτέρα, την Τρίτη θα επιστρέψουμε στο ματς και θα μιλήσουμε για τα σημαντικά στοιχεία. Πιστεύω ότι είναι λογικό αυτό».

Για τον Μήτογλου: «Χτύπησε. Ο ιατρός είπε ότι θα είναι καλά. Όπως πριν από κάθε προπόνηση, το ιατρικό τιμ θα έρθει νωρίτερα και θα μου πουν για τους παίκτες. Οπότε θα ξέρουμε το πρωί».

Για το ματς με την Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Κύπρο και για το πρώτο του επίσημο ματς πριν από 30 χρόνια με την Ρεάλ, όταν κατέκτησε το Eurocup: «Πρέπει να πάμε πίσω στο χρόνο. Πριν από πολύ καιρό είχαμε παίξει φιλικά παιχνίδια θυμάμαι. Πριν το ματς με την Μακάμπι έχουμε πολλά παιχνίδια. Πρέπει να κρατήσουμε ότι μετά από τόσα χρόνια είμαστε όλοι εδώ, απολαμβάνουμε αυτό που κάνουμε, να δουλεύουμε με ανθρώπους που μας αρέσουν και να αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Αγαπάω την προπονητική σαν τρελός».