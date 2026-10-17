· Παναθηναϊκός · Χάποελ Τελ Αβίβ

Euroleague: Η Χάποελ πίκαρε τον Παναθηναϊκό μετά τη νίκη στο T-Center - «Κανείς δεν είναι τέλειος»

Το τρολάρισμα της Χάποελ προς τον Παναθηναϊκό μετά το «διπλό» στο T- Center

Euroleague: Η Χάποελ πίκαρε τον Παναθηναϊκό μετά τη νίκη στο T-Center - «Κανείς δεν είναι τέλειος»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Χάποελ Τελ Αβίβ έκανε σπουδαίο παιχνίδι και κατάφερε να κάνει μια μεγάλη νίκη στο T-Center επί του Παναθηναϊκού AKTOR για την 6η αγωνιστική της Euroleague. Μετά το τέλος της αναμέτρησης οι Ισραηλινοί είχαν διάθεση για λίγο... τρολάρισμα.

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την πρώτη του ήττα στη φετινή Euroleague (5-1) αφού έχασε με 91-81 από την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη.

Έτσι, η Χάποελ μετά τη νίκη που σημείωσε ανέβασε στα social της ένα post με διάθεση για πείραγμα απέναντι στους «πράσινους» και έγραψε χαρακτηριστικά «Κανείς δεν είναι τέλειος».

COMMENTS
LATEST NEWS
11:02 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φοβερός Κυζιρίδης σέρβιρε ακόμα μια ασίστ στη νίκη της Τσόρουμ και έφτασε τις 8 συμμετοχές σε γκολ

10:43 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Championship: Ο Βάρντι πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Μπέρνλι - Βίντεο

10:32 SUPER LEAGUE

Άρης: Αμφίβολος ο Μορόν απέναντι στην Κηφισιά

10:19 SUPER LEAGUE 2

Super League 2: Για το 7/7 η πρωτοπόρος Μαρκό - Την πρώτη της νίκη ψάχνει η Ζάκυνθος

10:08 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Πρόβλημα με τον Πέλκα πριν το ντέρμπι με τον Ηρακλή

09:51 EUROLEAGUE

Euroleague: Ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε MVP της 6ης αγωνιστικής

09:33 ΣΠΟΡ

Πρεμιέρα για τον Λευτέρη Πετρούνια στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα - Η ώρα και το κανάλι

09:25 NBA

NBA: Έχασαν οι Χιτ χωρίς τον Γιάννη πριν την πρεμιέρα

09:18 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πού θα δείτε τους Καρέτσα, Τζολάκη, Τσιμίκα Κουλιεράκη και όλη την ποδοσφαιρική δράση

09:05 EUROLEAGUE

Euroleague: Η Χάποελ πίκαρε τον Παναθηναϊκό μετά τη νίκη στο T-Center - «Κανείς δεν είναι τέλειος»

08:47 ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπάντιο: «Καλύτερα που ήρθε τώρα η ήττα - Δεν είχαμε την απαιτούμενη ενέργεια»

08:30 SUPER LEAGUE

Λεβαδειακός - Βόλος: Μάχη για βαθμολογική... ανάσα - Η ώρα και το κανάλι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας