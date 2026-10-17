Euroleague: Η Χάποελ πίκαρε τον Παναθηναϊκό μετά τη νίκη στο T-Center - «Κανείς δεν είναι τέλειος»

Η Χάποελ Τελ Αβίβ έκανε σπουδαίο παιχνίδι και κατάφερε να κάνει μια μεγάλη νίκη στο T-Center επί του Παναθηναϊκού AKTOR για την 6η αγωνιστική της Euroleague. Μετά το τέλος της αναμέτρησης οι Ισραηλινοί είχαν διάθεση για λίγο... τρολάρισμα.

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την πρώτη του ήττα στη φετινή Euroleague (5-1) αφού έχασε με 91-81 από την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη.

Έτσι, η Χάποελ μετά τη νίκη που σημείωσε ανέβασε στα social της ένα post με διάθεση για πείραγμα απέναντι στους «πράσινους» και έγραψε χαρακτηριστικά «Κανείς δεν είναι τέλειος».