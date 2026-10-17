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Σέκουλιτς: «Ο Ολυμπιακός παίζει εκπληκτικό μπάσκετ»

Οι δηλώσεις του προπονητή της Μπαρτσελόνα, Αλεξάνταρ Σέκουλιτς στο flash interview μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο «Παλάου Μπλαουγκράνα».

Σέκουλιτς: «Ο Ολυμπιακός παίζει εκπληκτικό μπάσκετ»
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Η Μπαρτσελόνα γνώρισε οδυνηρή ήττα από τον Ολυμπιακό στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» στην παράταση, με τους Καταλανούς να... πέφτουν στο 3-3 στη βαθμολογία της EuroLeague.

Στις δηλώσεις του αμέσως μετά το παιχνίδι, ο Αλεξάνταρ Σέκουλιτς εξήρε τον τρόπο παιχνιδιού των «ερυθρόλευκων», ενώ αναφέρθηκε και στο πρόσωπο που έδειξε η ομάδα του στο δεύτερο μέρος.

Αναλυτικά όσα είπε ο ο Σλοβένος τεχνικός:

«Ο Ολυμπιακός είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης, παίζουν εκπληκτικό μπάσκετ. Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν ανταγωνιστικοί είχαμε δύσκολες στιγμές, αλλά έπρεπε να είμαστε λίγο περισσότερο έξυπνοι στο τέλος του παιχνιδιού».

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