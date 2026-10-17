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Χωρίς Μποχωρίδη και Γιόβιτς ο Άρης κόντρα στο Μαρούσι

Με δύο απουσίες θα υποδεχτεί ο Άρης το Μαρούσι στο Αλεξάνδρειο για την 3η αγωνιστική της Stoiximan GBL, καθώς Λευτέρης Μποχωρίδης και Στεφάν Γιόβιτς τέθηκαν νοκ-άουτ από την αναμέτρηση.

Χωρίς Μποχωρίδη και Γιόβιτς ο Άρης κόντρα στο Μαρούσι
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Ο Άρης θέλει να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του στη Stoiximan GBL, μετά τη νίκη επί της ΑΕΚ, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να φιλοξενεί στο «Nick Galis Hall» το Μαρούσι για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Ο Έλληνας τεχνικός έχει να διαχειριστεί δύο απουσίες για την αναμέτρηση κόντρα στον σύλλογο των Βορείων Προαστίων, καθώς τόσο ο Λευτέρης Μποχωρίδης, όσο και ο Στεφάν Γιόβιτς ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς και δεν θα μπορέσουν να προσφέρουν αμφότεροι τις υπηρεσίες τους.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας γκαρντ αναρρώνει από εγχείρηση σκωληκοειδίτιδας, ενώ ο Σέρβος άσος από την πλευρά του ακολούθησε μέρος του προγράμματος.

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Χωρίς Μποχωρίδη και Γιόβιτς ο Άρης κόντρα στο Μαρούσι

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