Μπαρτζώκας: «Ήμασταν αφελείς στο τέλος, αλλά δείξαμε τεράστιο χαρακτήρα»

Ο Ολυμπιακός έδειξε χαρακτήρα στη Βαρκελώνη, παίρνοντας μια πολύτιμη νίκη στην παράταση επί της Μπαρτσελόνα, με την ομάδα του Πειραιά να ανεβαίνει πλέον στο 5-1 και να πιάνει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας τον Παναθηναϊκό AKTOR και τη Φενέρμπαχτσε.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι με τους Καταλανούς και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στα προβλήματα τραυματισμών που προέκυψαν πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα, στην αυταπάρνηση του Μοντέρο, αλλά και στον τρόπο που η ομάδα του βρήκε τις αμυντικές και επιθετικές απαντήσεις στο έξτρα πεντάλεπτο.

Αναλυτικά όσα ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου:

«Ήταν ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες, ακόμα και αν βρισκόμαστε πολύ νωρίς στη σεζόν. Προερχόμασταν και οι δύο από νίκες και είδαμε πώς έπαιξε η Μπαρτσελόνα κόντρα στην Βαλένθια και την Μακάμπι. Ξέραμε πάνω κάτω τι θα αντιμετωπίσουμε και νομίζω ότι ελέγξαμε το παιχνίδι, παρόλο που είχαμε πολλά προβλήματα πριν, αλλά και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ με πόνο στην μέση μας είπε ότι δεν μπορεί α παίξει και ο Γιαν Μοντέρο ήταν αμφίβολο το εάν θα μπορούσε να παίξει γιατί είχε χτυπήσει. Πέντε λεπτά πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας ο γιατρός μου είπε ότι δεν μπορεί να παίξει άλλο, αλλά πρέπει να του το δώσουμε, ότι αποφάσισε να βοηθήσει την ομάδα στο τέλος και ήταν καθοριστικός. Φυσικά, ο Σάσα Βεζένκοφ και ο Εμπάι Εντιάι έκαναν εξαιρετική δουλειά. Νομίζω ότι έπρεπε να κερδίσουμε στην κανονική διάρκεια, αλλά ήμασταν λίγο αφελείς στο τέλος. Για την ποιότητα και το επίπεδό μας, το να δίνουμε τρίποντο σε έναν παίκτη που παίρνει τα τελευταία κρίσιμα σουτ, ενώ μπορούσαμε να κάνουμε φάουλ ή να του δώσουμε το drive, αλλά τον αφήσαμε να σκοράρει. Το μομέντουμ ήταν ολοκληρωτικά εναντίον μας, αλλά βρήκαμε έναν τρόπο στην παράταση, παίζοντας ως ομάδα, παρόλο που υποφέραμε από τα επιθετικά ριμπάουντ της Μπάρτσα, να κλείσουμε με πολύ καλό τρόπο την διπλή αγωνιστική, παίρνοντας δύο πολύ σημαντικές νίκες στην παράταση και εδώ και στη Βαλένθια. Το εκτιμούμε πολύ. Καλή τύχη στην Μπαρτσελόνα».

Για το πως ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια του αγώνα η ομάδα του: «Δεν είμαι χαρούμενος που δεν κλείσαμε το παιχνίδι στην κανονική διάρκεια. Ήταν η μόνη περίοδος που η Μπάρτσα σκόραρε 10+ πόντους περισσότερους από εμάς. Το έκανε με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, κυρίως με επιθετικά ριμπάουντ. Αλλά είχαμε πολλές ευκαιρίες να τελειώσουμε το παιχνίδι νωρίτερα. Είχαμε λάθη, χάσαμε λέι-απ και τους δώσαμε την ευκαιρία γιατί έτρεχαν τρελά. Δεν ασφαλίσαμε την μπάλα και δεν είχαμε καλές αποφάσεις στην επίθεση και τους δώσαμε έτσι την ευκαιρία να μας χτυπήσουν στο transition. Βρήκαν μεγάλα σουτ, όπως πάντα συμβαίνει στο μπάσκετ, ώστε να επιστρέψουν στο παιχνίδι. Τελικά, με αυτήν την κατάσταση, βρήκαμε τον τρόπο στην παράταση. Είναι πολύ σημαντικό για εμένα το ότι δείξαμε χαρακτήρα και προσωπικότητα. Για κάθε ομάδα που παίζει εκτός έδρας και χάνει παίκτες μέσα στην εβδομάδα και τελικά βρίσκει τρόπο να κερδίσει το παιχνίδι, δείχνει πολλά για την προσωπικότητά μας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για το μπάσκετ σήμερα. Μπορείς να παίζεις καλά, αλλά πρέπει να κερδίζεις. Εμείς καταφέραμε να κερδίσουμε στην παράταση ξανά. Είμαι πολύ ευγνώμων στους παίκτες και στην ομάδα».