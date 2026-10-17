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Ιτούδης: «Ο προπονητής και άνθρωπος Ομπράντοβιτς είναι καλά εδώ»

Σε δηλώσεις που παραχώρησε στην κάμερα του συνδρομητικού καναλιού, ο Δημήτρης Ιτούδης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, μετά τη νίκη της Χάποελ επί του Παναθηναϊκού στο «Τ-Center».

Ιτούδης: «Ο προπονητής και άνθρωπος Ομπράντοβιτς είναι καλά εδώ»
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Μιλώντας στην κάμερα της Nova μετά τη νίκη της Χάποελ επί του Παναθηναϊκού, ο Δημήτρης Ιτούδης στάθηκε στο πόσο ανταγωνιστική έχει γίνει η EuroLeague, τη σχέση του με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αλλά και τη συγκινητική στιγμή με τη μητέρα του στις εξέδρες.

Επιπλέον, ο Έλληνας τεχνικός στάθηκε στις δυσκολίες της φετινής σεζόν, στην απουσία του κόσμου της ομάδας του από τα εντός έδρας ματς, ενώ εξήρε την ποιότητα των ρόστερ των δύο «αιωνίων».

Όσα είπε ο Έλληνας τεχνικός στην κάμερα της Nova:

Για το αποτέλεσμα: «Πρέπει να είμαστε ρεαλιστικοί, η EuroLeague είναι πολύ ανταγωνιστική. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι θα δούμε πολλές ανατροπές. Δεν θα έχεις την ίδια ενέργεια σ’ όλα τα παιχνίδια.

Εμείς έχουμε ένα έξτρα πρόβλημα, η Χάποελ Τελ Αβίβ δεν έχει τους φιλάθλους στο πλευρό της. Έχουμε μεγάλο ρόστερ και συμμετέχουμε σε πολλές διοργάνωσεις. Έχουμε επικοινωνία με τον κ. Γιαννακόπουλο για να μεγαλώσουμε ως ομάδες».

Για τη μητέρα του: «Συγκινητικό η μητέρα μου ήταν εδώ στο γήπεδο. Την υγεία της να έχει γιατί ο πατέρας μου δεν μπορεί να είναι εδώ. Το επάγγελμα του προπονητή είναι αρκετά μοναχικό. Χρειάζεται ολόκληρη ανάλυση για τη μοναχικότητα, τόσο την ήττα, όσο και στη νίκη».

Για τις ελληνικές ομάδες: «Δεν θα πω κάτι διαφορετικά. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι χτισμένες για να φτάσουν μέχρι το τέλος. Ο Παναθηναϊκός έχει πολλές απουσίες, αλλά έχει μεγάλο βάθος. Είναι δύο ομάδες που θα πάνε μακριά».

Για τον Ομπράντοβιτς: «Βρεθήκαμε και στο Βελιγράδι μαζί. Σημασία έχει ο προπονητής Ομπράντοβιτς και ο άνθρωπος Ομπράντοβιτς να είναι καλά. Και είναι καλά εδώ».

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