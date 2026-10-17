Super League 2: Για το 7/7 η πρωτοπόρος Μαρκό - Την πρώτη της νίκη ψάχνει η Ζάκυνθος

Η πρωτοπόρος Μαρκό υποδέχεται την Ελλάς Σύρου, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League 2, τη στιγμή που Πανιώνιος και Καλλιθέα, έχουν εκτός έδρας υποχρεώσεις.

Αφού πήρε τη νίκη και στην αναμέτρηση κορυφής με την ΑΕΛ, η Μαρκό μπορεί πια να ονειρεύεται την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία. Έξι στα έξι έχει η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου που φιλοξενεί την Ελλάς Σύρου, με τους νησιώτες να έρχονται από την πρώτη φετινή ήττα και μάλιστα εντός έδρας, το 1-0 από τη Νίκη Βόλου.

Οι Θεσσαλοί, από την πλευρά τους, περιμένουν στο «Παντελής Μαγουλάς» τον Πανιώνιο. Η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη φαίνεται να βρίσκει το δρόμο της, μετά και το «διπλό» στην Ερμούπολη αλλά το ματς με τους «κυανέρυθρους» είναι... crash test. Ο Πανιώνιος του Χουάν Φεράντο επέστρεψε στις επιτυχίες με το άνετο 3-0 επί του ΠΑΟΚ Β’, όμως περιθώρια για απώλειες δεν υπάρχουν.

Αφού έσπασε το ρόδι και στα εκτός έδρας παιχνίδια, με το 1-0 επί του Ολυμπιακού Β’ στου Ρέντη μεσοβδόμαδα, η Καλλιθέα μπορεί πλέον να ελπίζει για τα καλύτερα. Βέβαια, η ομάδα του Βαγγέλη Μόρα έχει δύσκολο έργο, αφού το ταξίδι στη Χρυσούπολη κόντρα στον τοπικό Νέστο, ο οποίος «καίγεται» για βαθμούς, κρύβει παγίδες. Λίγο πιο μακριά, στην Κομοτηνή, πηγαίνει ο Ολυμπιακός Β’. Οι «ερυθρόλευκοι» εμφανίζουν σημαντικά αμυντικά προβλήματα, τα οποία θέλει να εκμεταλλευτεί ο Πανθρακικός που βαθμούς έχει μαζέψει μόνο στα εντός έδρας παιχνίδια του.

Στο Παμπελοποννησιακό, ο Πύργος περιμένει την ισόβαθμή του Αναγέννηση Καρδίτσας. Μετά τον θρίαμβο επί του Πανιωνίου, ο Πύργος γνώρισε την ήττα στη Θεσσαλονίκη από την Καλαμαριά και καλείται να βγάλει αντίδραση. Την οποία έβγαλε, επιτέλους, η ΑΣΑ. Οι Θεσσαλοί του Απόστολου Χαραλαμπίδη έκαναν σεφτέ με το επιβλητικό 3-0 επί της Ζακύνθου κι ευελπιστούν σε ανάλογη συνέχεια. Πέρυσι έπαιζαν αμφότεροι στη Super League, φέτος στη Super League 2... Ο λόγος για την ΑΕΛ και τον Πανσερραϊκό που κοντράρονται στο AEL FC Arena. Οι «βυσσινί» δεν τα κατάφεραν κόντρα στη Μαρκό τη στιγμή που τα «λιοντάρια των Σερρών» έχουν αφήσει πίσω τους την αφαίρεση βαθμών, μαζεύοντας επτά βαθμούς στην τελευταία τριάδα αγώνων.

Φιλοξενούμενος στο σπίτι του, θα είναι ο Απόλλων Καλαμαριάς καθώς θα κοντραριστεί εκεί με τον τυπικά γηπεδούχο ΠΑΟΚ Β’. Οι «ασπρόμαυροι» του Ντάνι Πονζ αποτελέσματα παίρνουν μόνο αγωνιζόμενοι ως γηπεδούχοι, τη στιγμή που οι «ροσονέρι» στην τελευταία τριάδα αγώνων συγκέντρωσαν επτά βαθμούς. Στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», τέλος, ο Αστέρας Τρίπολης Β’ υποδέχεται τη Ζάκυνθο. Οι Αρκάδες άντεξαν στου Ρέντη παίρνοντας 1-1 από τον Ολυμπιακό Β’, με τους Επτανήσιους να έχουν πέσει στην τελευταία θέση, μετά τη βαριά ήττα με 3-0 στην Καρδίτσα. Αγνοούν, μάλιστα, ακόμα τη νίκη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League 2:

Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026

14:45 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας Τρίπολης Β’ - Ζάκυνθος

15:00 Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου, Μαρκό - Ελλάς Σύρου

Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026

14:45 AEL FC Arena, ΑΕΛ - Πανσερραϊκός

15:00 ΔΑΚ Κομοτηνής, Πανθρακικός - Ολυμπιακός Β’

15:00 Παμπελοποννησιακό Στάδιο, Πύργος - Αναγέννηση Καρδίτσας

15:00 ΔΑΚ Χρυσούπολης, Νέστος Χρυσούπολης - Καλλιθέα

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026

14:45 «Παντελής Μαγουλάς», Νίκη Βόλου - Πανιώνιος

15:00 Γήπεδο ΜΓΣ Απόλλων Καλαμαριάς, ΠΑΟΚ Β’ - Απόλλων Καλαμαριάς