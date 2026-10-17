NBA: Ασύλληπτη ασίστ του Γιόκιτς πίσω από την πλάτη - Βίντεο

Η σεζόν στο NBA καλά καλά δεν έχει ξεκινήσει, με τις ομάδες να δίνουν τους τελευταίους τους αγώνες προετοιμασίες για να μπουν όσο το δυνατόν πιο έτοιμες στην απαιτητική και μακρά σεζόν του, ωστόσο ο Γιόκιτς ξεκίνησε από νωρίς τα μαγικά του.

Ο Joker στην άνετη νίκη των Νάγκετς απέναντι στους Λέικερς (121-106) σημείωσε... σβηστά 7 πόντους, 6 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 2 κλεψίματα, ωστόσο μια στιγμή έμπνευσής του ήταν αυτή που ξεχώρισε.

Οι Νάγκετς έφευγαν στον αιφνιδιασμό και ο Γιόκιτς με περίσσεια ευκολία έκανε μια πάσα πίσω από την πλάτη ολοκληρώνοντας με φοβερό τρόπο την επίθεση.

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