Αλέξανδρος Κυζιρίδης: Σέρβιρε ακόμα μια ασίστ στη νίκη της Τσόρουμ - Έφτασε τις 8 συμμετοχές σε γκολ

Σε φοβερή κατάσταση βρίσκεται ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης, ο οποίος εξακολουθεί να ηγείται της νεοφώτιστης Τσόρουμ, αφού αυτή τη φορά μοίρασε ασίστ στον Μουκοκό για να ολοκληρώσει την ανατροπή απέναντι στη Ρίζεσπορ.

Ο Έλληνας εξτρέμ διέσχισε πολλά μέτρα με τη μπάλα και την έδωσε την κατάλληλη στιγμή στον συμπαίκτη του, ο οποίος με δυνατό πλασέ έγραψε το τελικό 2-1 για να δώσει στην Τσόρουμ και τους τρεις βαθμούς.

Ο Κυζιρίδης μετρά μέχρι στιγμής στο ξεκίνημά του στην Τουρκία μετρά 4 γκολ και ισάριθμες ασίστ σε μόλις 6 εμφανίσεις, ξεπληρώνοντας στο έπακρο το ποσό των σχεδόν 2 εκατομμυρίων που δαπάνησε η Τσόρουμ για να τον αποκτήσει.

Δείτε την ασίστ του: