Euroleague: Ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε MVP της 6ης αγωνιστικής

Ο Ολυμπιακός πέρασε με νίκη και από την έδρα της Μπαρτσελόνα νικώντας με 105-100 και κερδίζοντας δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι στην παράταση.

Έτσι, οι Ερυθρόλευκοι έκαναν το 2/2 στη διαβολοβδομάδα, αφού νωρίτερα είχαν κερδίσει και τη Βαλένθια με φοβερή ανατροπή από το -28. Ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν καθοριστικός απέναντι στους «Μπλαουγκράνα» σημειώνοντας 25 πόντους, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 6/7 δίποντα, συγκεντρώνοντας 38 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης (PIR).

Ο Βούλγαρος αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης της 6ης αγωνιστικής της Euroleague βοηθώντας τον Ολυμπιακό να πετύχει την πέμπτη του νίκη σε έξι αναμετρήσεις, με το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα να «συγκατοικεί» στο ρετιρέ της βαθμολογίας με τον Παναθηναϊκό και τη Φενέρμπαχτσε.