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EuroLeague Βαθμολογία: Τριπλή ισοβαθμία στο 5-1 με Παναθηναϊκό AKTOR, Φενέρμπαχτσε και Ολυμπιακό

Σημαντικό «διπλό» οι «ερυθρόλευκοι», πρώτη ήττα για τους «πράσινους» και οι ελληνικές ομάδες μαζί στην κορυφή με… παρέα τους Τούρκους – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία. 

EuroLeague Βαθμολογία: Τριπλή ισοβαθμία στο 5-1 με Παναθηναϊκό AKTOR, Φενέρμπαχτσε και Ολυμπιακό
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Η δεύτερη διαβολοβδομάδα της σεζόν στην EuroLeague, «έκλεισε» με την πρώτη ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR. Έτσι μετά από 6 αγωνιστικές, δεν υπάρχει αήττητη ομάδα στη διοργάνωση. Οι «πράσινοι» που έχασαν από τη Χάποελ στην έδρα τους, είναι πλέον στο 5-1.

Εκεί βρίσκεται και ο Ολυμπιακός που νίκησε στην παράταση την Μπαρτσελόνα, παίρνοντας δεύτερη νίκη στην Ισπανία σερί. Ίδιο ρεκόρ έχει και η Φενέρμπαχτσε η οποία είχε νικήσει από την Πέμπτη την Παρτίζαν στην έδρα της.

EUROLEAGUE – 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Παρτιζάν Βελιγραδίου (Σερβία) 74-65

Βαλένθια (Ισπανία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 88-91

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ) 97-101

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Βιλερμπάν (Γαλλία) 111-92

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία) 70-85

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 95-87

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Παρί (Γαλλία) 90-81

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 81-91

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Μπασκόνια (Ισπανία) 86-78

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 100-105 -παρ. (92-92κ.α.)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 5-1

Φενέρμπαχτσε 5-1

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 5-1

Βαλένθια 4-2

Ντουμπάι 4-2

Ερυθρός Αστέρας 4-2

Χάποελ Τελ Αβίβ 4-2

Βίρτους Μπολόνια 4-2

Μπαρτσελόνα 3-3

Παρτιζάν 3-3

Ρεάλ Μαδρίτης 3-3

Μπεσίκτας 3-3

Αναντολού Εφές 2-4

Ζαλγκίρις Κάουνας 2-4

Μπάγερν Μονάχου 2-4

Βιλερμπάν 2-4

Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-4

Παρί 1-5

Μπασκόνια 1-5

Αρμάνι Μιλάνο 1-5

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (7η)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

Παρτιζάν (Σερβία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR-Μπασκόνια (Ισπανία)

Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

Παρί (Γαλλία)-Βαλένθια (Ισπανία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

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