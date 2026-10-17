EuroLeague Βαθμολογία: Τριπλή ισοβαθμία στο 5-1 με Παναθηναϊκό AKTOR, Φενέρμπαχτσε και Ολυμπιακό
Σημαντικό «διπλό» οι «ερυθρόλευκοι», πρώτη ήττα για τους «πράσινους» και οι ελληνικές ομάδες μαζί στην κορυφή με… παρέα τους Τούρκους – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία.
Η δεύτερη διαβολοβδομάδα της σεζόν στην EuroLeague, «έκλεισε» με την πρώτη ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR. Έτσι μετά από 6 αγωνιστικές, δεν υπάρχει αήττητη ομάδα στη διοργάνωση. Οι «πράσινοι» που έχασαν από τη Χάποελ στην έδρα τους, είναι πλέον στο 5-1.
Εκεί βρίσκεται και ο Ολυμπιακός που νίκησε στην παράταση την Μπαρτσελόνα, παίρνοντας δεύτερη νίκη στην Ισπανία σερί. Ίδιο ρεκόρ έχει και η Φενέρμπαχτσε η οποία είχε νικήσει από την Πέμπτη την Παρτίζαν στην έδρα της.
EUROLEAGUE – 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Παρτιζάν Βελιγραδίου (Σερβία) 74-65
Βαλένθια (Ισπανία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 88-91
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ) 97-101
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Βιλερμπάν (Γαλλία) 111-92
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία) 70-85
Μπεσίκτας (Τουρκία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 95-87
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Παρί (Γαλλία) 90-81
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 81-91
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Μπασκόνια (Ισπανία) 86-78
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 100-105 -παρ. (92-92κ.α.)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 5-1
Φενέρμπαχτσε 5-1
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 5-1
Βαλένθια 4-2
Ντουμπάι 4-2
Ερυθρός Αστέρας 4-2
Χάποελ Τελ Αβίβ 4-2
Βίρτους Μπολόνια 4-2
Μπαρτσελόνα 3-3
Παρτιζάν 3-3
Ρεάλ Μαδρίτης 3-3
Μπεσίκτας 3-3
Αναντολού Εφές 2-4
Ζαλγκίρις Κάουνας 2-4
Μπάγερν Μονάχου 2-4
Βιλερμπάν 2-4
Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-4
Παρί 1-5
Μπασκόνια 1-5
Αρμάνι Μιλάνο 1-5
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (7η)
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)
Παρτιζάν (Σερβία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR-Μπασκόνια (Ισπανία)
Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)
Παρί (Γαλλία)-Βαλένθια (Ισπανία)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)