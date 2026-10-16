Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 100-105: «Άλωσε» το Παλάου με ήρωα Εντιάι και clutch Μοντέρο στην παράταση

Με δύο νίκες στο... τσεπάκι του θα φύγει από την Ισπανία ο Ολυμπιακός.

Οι «ερυθρόλευκοι» μετά την ανατροπή στη Βαλένθια, επικράτησαν στην παράταση και στο «Palau Blaugrana», νικώντας με 105-100 της Μπαρτσελόνα και κλείνοντας έτσι με τον καλύτερο τρόπο τη δεύτερη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν στη EuroLeague.

Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα βρέθηκε μέχρι και στο +14 στον αγώνα, ωστόσο οι Καταλανοί επέστρεψαν, με τον Ρόμπινσον να στέλνει με απίθανο τρίποντο το παιχνίδι στην παράταση.

Σε εκείνο το σημείο, για τον Ολυμπιακό βγήκαν μπροστά οι Εντιάι και Μοντέρο και με ένα απίθανο 11-0 σερί σφράγισαν την απόδραση των Πειραιωτών από την έδρα των «μπλαουγκράνα».

Πρώτος σκόρερ από πλευράς Ολυμπιακού αναδείχθηκε ο Σάσα Βεζένκοφ με 25 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ ακολούθησαν Εντιάι και ΜακΙντάιρ με 17 πόντους έκαστος.

Για τη Μπαρτσελόνα πέρα από τον Ρόμπινσον των 17 πόντων, πρόβλημα στους «ερυθρόλευκους» δημιούργησε και ο Μάρτιν με 17 πόντους (4/6 δίποντα, 3/6 τρίποντα), 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυνατά στο «Palau» και με πρωταγωνιστές τους Βεζένκοφ και Μίλερ-ΜακΙντάιρ, πήρε τα ηνία του αγώνα (7-13). Η Μπαρτσελόνα αντέδρασε άμεσα, εκμεταλλεύτηκε τα κενά στην «ερυθρόλευκη» άμυνα και με συνεχόμενα τρίποντα ανέτρεψε το σκορ για το 30-22. Στο φινάλε, οι Πειραιώτες προσπάθησαν να μαζέψουν τη διαφορά με βολές του Βεζένκοφ και καλάθι του Εντιάι, κλείνοντας το δεκάλεπτο στο -4 για το 30-26.

Με εξαιρετική άμυνα και επιθετικό κρεσέντο από τα 6.75, ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στο δεύτερο δεκάλεπτο. Με οδηγούς τους Βεζένκοφ (16 π.) και Μίλερ-ΜακΙντάιρ (12 π.) και φοβερά ποσοστά, οι «ερυθρόλευκοι» έχτισαν διαφορά ασφαλείας, την οποία απογείωσε ο Βεζένκοφ με τρομερό τρίποντο στην εκπνοή, γράφοντας το 47-57 του ημιχρόνου.

Η Μπαρτσελόνα μπήκε δυνατά στο τρίτο δεκάλεπτο και με ένα γρήγορο 5-0 μείωσε σε 52-57, εκμεταλλευόμενη την επιθετική ατονία του Ολυμπιακού. Με τους Μπαλτσερόφσκι και Ομούντε οι Καταλανοί πλησίασαν μέχρι και το -2 για το 60-62, όμως οι Πειραιώτες βρήκαν απαντήσεις. Ένα τρίποντο του Φουρνιέ και λύσεις από τους Βεζένκοφ και Μοντέρο έφεραν ένα επιμέρους 12-0 σερί για τον Ολυμπιακό, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο +13 για το 64-77. Το μόνο που κατάφερε η Μπάρτσα στο φινάλε ήταν να μειώσει με τον Μάρτιν στο 66-77 της περιόδου.

Με 7-0 σερί χάρη σε καλάθια του Νίμπο και του Γκίμπσον, η Μπαρτσελόνα επέστρεψε στο παιχνίδι, κάνοντας το 79-84. Ο Εμπουομάν ξεχασμένος κάτω από το καλάθι έκανε το 81-84, με τον Ολυμπιακό να απαντάει από τη γραμμή των βολών για το 81-87. Ο ΜακΙντάιρ με τρίποντο έστειλε τη διαφορά στο +7 (83-90), όμως η Μπαρτσελόνα βρήκε ξανά λύσεις και με ένα 6-0 σερί έκανε το 89-90. Ο Βεζένκοφ ευστόχησε σε ζευγάρι βολών και οι Πειραιώτες στην τελευταία τους άμυνα επέλεξαν να μην κάνουν φάουλ, με τον Ρόμπινσον να τους τιμωρεί με τρίποντο και να στέλνει το ματς στην παράταση (92-92).

Εκεί, με ένα 11-0 σερί από καλάθια των Μοντέρο και Εντιάι, ο Ολυμπιακός «καθάρισε» το παιχνίδι, με το τελικό 105-100 να σφραγίζει τη νίκη για τους «ερυθρόλευκους» στο «Παλάου».

Τα δεκάλεπτα: 30-26, 47-57, 66-77, 92-92 κ.δ., 100-105

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