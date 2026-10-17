ΠΑΟΚ: Πρόβλημα με τον Πέλκα πριν το ντέρμπι με τον Ηρακλή

Η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ για το ντέρμπι με τον Ηρακλή στην Τούμπα (Κυριακή 18/10, 21:00), στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, φτάνει στην τελική της ευθεία.

Ο Αλέσιο Λίσι, ενόψει της «μάχης» με τον Ιταλό συμπατριώτη του στον πάγκο του Ηρακλή, Βάλτερ Ματσάρι, έχει δύο προβλήματα να επιλύσει. Εκτός προπονήσεων παρέμεινε για μία ακόμη μέρα ο Κίριλ Ντεσπόντοφ λόγω ίωσης, ενώ και ο Δημήτρης Πέλκας έμεινε εκτός λόγω ενόχλησης στο γόνατο.

Το Σάββατο (17/10) οι «ασπρόμαυροι» θα προπονηθούν στις 17:30 στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας.