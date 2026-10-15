· ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Εκτός λόγω ίωσης ο Ντεσπόντοφ

Απρόοπτο με Ντεσπόντοφ στον ΠΑΟΚ, με τον Βούλγαρο μεσοεπιθετικό να ταλαιπωρείται από ίωση και να μην παίρνει μέρος στην προπόνηση της Πέμπτης (15/10).

ΠΑΟΚ: Εκτός λόγω ίωσης ο Ντεσπόντοφ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συνεχίστηκε το πρωί της Πέμπτης (15/10) στη Νέα Μεσημβρία η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το εντός έδρας ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής της Super League απέναντι στον Ηρακλή (18/10, 21:00), με τον Κίριλ Ντεσπόντοφ να στέκεται ξανά άτυχος.

Ο Βούλγαρος μεσοεπιθετικός δεν κατάφερε να προπονηθεί με την υπόλοιπη ομάδα, καθώς ταλαιπωρείται από ίωση που τον ανάγκασε να μείνει εκτός προγράμματος.

Υπενθυμίζεται πως ο 29χρονος άσος παραμένει εκτός αγωνιστικής δράσης από τον περασμένο Μάρτιο.

Η προετοιμασία της ομάδας του Αλέσιο Λίσι μπαίνει στην τελική ευθεία την Παρασκευή (16/10) με πρωινή προπόνηση.

COMMENTS
LATEST NEWS
16:50 GREEK BASKET LEAGUE

ΠΑΟΚ: Μοτιεγιούνας αντί Ομορούγι στην οκτάδα ξένων της GBL

16:38 GREEK BASKET LEAGUE

AEK: Εκτός προπόνησης ο Μπάρτλεϊ, λόγω τενοντίτιδας

16:37 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Εκτός λόγω ίωσης ο Ντεσπόντοφ

16:19 EUROLEAGUE

EuroLeague: Το buzzer-beater του Κρις Τζόουνς στην κορυφή του Top-10

16:15 ΣΠΟΡ

Η αντίπαλος της Σάκκαρη στα προημιτελικά της Γουχάν

16:04 EUROPA LEAGUE

Η αποστολή της Μαρσέιγ για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό

15:38 EUROPA LEAGUE

Κοβάσεβιτς: «Ελπίζω να δω τελικό Γιουβέντους με Ολυμπιακό»

15:10 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ: Το μήνυμα Μάγερ μετά την ήττα με Σαχτάρ

14:46 MVP

Η ιστορία του Τζον Έλμορ είναι η έμπνευση που χρειάζεσαι όταν πιστεύεις ότι έχεις αργήσει

14:32 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Φουλάρει για την επιστροφή του ο Ναν

14:22 EUROLEAGUE

Ομπράντοβιτς: «Με ενδιαφέρουν μόνο οι παίκτες που έχω στην ομάδα»

14:19 ΣΠΟΡ

Μαρία Σάκκαρη - Μία Ποχάνκοβα 2-0: Τα Highlights από τη νίκη της Ελληνίδας τενίστριας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας