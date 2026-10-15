ΠΑΟΚ: Εκτός λόγω ίωσης ο Ντεσπόντοφ

Συνεχίστηκε το πρωί της Πέμπτης (15/10) στη Νέα Μεσημβρία η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το εντός έδρας ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής της Super League απέναντι στον Ηρακλή (18/10, 21:00), με τον Κίριλ Ντεσπόντοφ να στέκεται ξανά άτυχος.

Ο Βούλγαρος μεσοεπιθετικός δεν κατάφερε να προπονηθεί με την υπόλοιπη ομάδα, καθώς ταλαιπωρείται από ίωση που τον ανάγκασε να μείνει εκτός προγράμματος.

Υπενθυμίζεται πως ο 29χρονος άσος παραμένει εκτός αγωνιστικής δράσης από τον περασμένο Μάρτιο.

Η προετοιμασία της ομάδας του Αλέσιο Λίσι μπαίνει στην τελική ευθεία την Παρασκευή (16/10) με πρωινή προπόνηση.