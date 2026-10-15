Η αποστολή της Μαρσέιγ για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό
Η Μαρσέιγ υποδέχεται τον Ολυμπιακό (22:00), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Champions League, με τον Μπρούνο Ζενεσιό να ανακοινώνει την αποστολή της ομάδας.
Η Μαρσέιγ θα παραταχθεί χωρίς τους Ντέρεκ Κορνέλιους και Πιερ-Εμίλ Χόιμπιεργκ, καθώς αμφότεροι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών και έμειναν εκτός αποστολής για το παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό.
Η αποστολή της Μαρσέιγ:
Ντε Λανγκ, Βαν Νεκ, Βερμότ-Αγκέρντ, Μπεζαχάφ, Ίγκαν-Ράιλι, Έμερσον, Γκαρσία, Κουμ, Μεϊτέ, Γουεά-Αμπντελί, Γκόμες, Χαρίτ, Καμισόκο, Κοντογκμπιά, Νναντί-Αμπντάλα, Γκουιρί, Μοπέ, Μμαντί, Μουμπανιά, Παϊσάο.