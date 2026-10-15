Η αποστολή της Μαρσέιγ για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό

Η Μαρσέιγ υποδέχεται τον Ολυμπιακό (22:00), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Champions League, με τον Μπρούνο Ζενεσιό να ανακοινώνει την αποστολή της ομάδας.