Η ιστορία του Τζον Έλμορ είναι η έμπνευση που χρειάζεσαι όταν πιστεύεις ότι έχεις αργήσει

Όταν είσαι στα 30 σου και είσαι μπασκετμπολίστας, και όχι μόνο, είναι εύκολο να πιστέψεις ότι κάποια πράγματα έχουν τελειώσει πριν καν προλάβεις να τα ζήσεις. Ότι οι ευκαιρίες σου πέρασαν, ότι οι άλλοι προχώρησαν πιο γρήγορα, ότι κάπου έχασες το τρένο και τώρα πρέπει απλώς να συμβιβαστείς με όσα έχεις καταφέρει μέχρι σήμερα.

Ο Τζον Έλμορ, ωστόσο, ο άγνωστος μέχρι προσφάτως παίκτης που τον είδαμε και στα μέρη μας κάποια στιγμή, έχει βαλθεί να φέρει τούμπα όλα τα στερεότυπα του αθλητικού κόσμου.

Στα 30 του χρόνια, ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας εξακολουθεί να κυνηγά το όνειρο του NBA. Όχι επειδή όλα πήγαν βάσει σχεδίου. Αλλά επειδή σχεδόν τίποτα δεν πήγε όπως θα ήθελε. Μια μικρή σημείωση εδώ, αν ήταν κάποιος φτασμένος παίκτης, όπως ήταν παλιότερα ο Σκόλα, ο Σαμπόνις, ο Γιασικεβίτσιους ή ο Πριχιόνι που πήγαν rookies σε μεγάλη μπασκετικά ηλικία στο ΝΒΑ, δεν θα κάναμε αυτή τη συζήτηση. Ο Έλμορ είναι ένας τύπος που έχει γυρίσει όλο τον κόσμο και μέχρι σήμερα δεν τον γνώριζε κανείς.

Δεν επιλέχθηκε στο Draft του 2019, πέρασε από διαφορετικές χώρες και ομάδες, έπαιξε στην Ελλάδα με τη φανέλα του Ιωνικού Νικαίας, έφτασε κοντά στο NBA χωρίς να καταφέρει να πραγματοποιήσει το επίσημο ντεμπούτο του και συνέχισε να αγωνίζεται στη G League, περιμένοντας την επόμενη ευκαιρία του.

Κάθε φορά που έμοιαζε να πλησιάζει, η πόρτα έκλεινε ξανά, εκείνος όμως επέστρεφε στο γήπεδο.

Με τη φανέλα του Ιωνικού Νικαίας, με αντίπαλο τον Γιάννη Αθηναίου (Προμυθέας Πατρών). INTIME SPORTS

Όταν η ζωή δεν ακολουθεί το πλάνο σου

Η ιστορία του Έλμορ δεν είναι μόνο μπασκετική, αλλά κυρίως προσωπική. Όταν ο παππούς του διαγνώστηκε με καρκίνο, πήρε την απόφαση να αφήσει το Virginia Military Institute, όπου είχε αρχικά επιλέξει να συνεχίσει την καριέρα του, για να βρίσκεται κοντά στην οικογένειά του.

Η μεταγραφή του στο Marshall δεν ήταν μια απλή διαδικασία, καθώς υπήρξαν διαφωνίες, νομικές επιπλοκές και εμπόδια που απείλησαν να ανατρέψουν όσα σχεδίαζε για το μέλλον του.

Θα μπορούσε να μείνει εκεί όπου βρισκόταν, να μην μπλέξει σε μια δύσκολη κατάσταση και να προσπαθήσει να συνεχίσει τη ζωή του χωρίς άλλες ανατροπές, αντιθέτως έμεινε στο Marshall γράφοντας τη δική του ιστορία στο κολεγιακό μπάσκετ.

Μερικές φορές, οι αποφάσεις που μοιάζουν να σε απομακρύνουν από τον στόχο σου είναι εκείνες που σε οδηγούν σε μια εντελώς διαφορετική διαδρομή. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα βγει σε καλό, όμως, η πιθανότητα να ανακαλύψεις έναν δρόμο που δεν είχες φανταστεί είναι πάντα στο πλάνο, φτάνει να τον δεις.

Δεν είσαι υποχρεωμένος να έχεις πετύχει μέχρι τα 30

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της ιστορίας του Έλμορ δεν είναι ότι στα 30 του βρίσκεται κοντά στο όνειρο του NBA, αλλά ότι εξακολουθεί να το κυνηγά, παρά το γεγονός ότι ο κόσμος γύρω του μοιάζει να έχει αποφασίσει πως η ηλικία και το σουλούπι του αποτελεί πρόβλημα.

Όταν ανακοινώθηκε η συμμετοχή του στο Summer League των Λος Άντζελες Λέικερς, δεν έλειψαν τα ειρωνικά σχόλια. Γιατί ένας 30χρονος που δεν σου θυμίζει μπασκετμπολίστα να βρίσκεται σε μια διοργάνωση που συνδέεται κυρίως με νεαρούς και αθλητικούς παίκτες;

Είναι εντυπωσιακό όμως το πόσο εύκολα μετατρέπουμε την ηλικία -και το σουλούπι- σε προθεσμία. Σαν να υπάρχει ένα αόρατο ημερολόγιο που ορίζει πότε πρέπει να έχεις βρει τη δουλειά σου, πότε να έχεις πετύχει επαγγελματικά, πότε να έχεις φτιάξει τη ζωή σου και πότε να σταματήσεις να κυνηγάς κάτι που θέλεις πραγματικά.

Και τελικά κατάφερε να κάνει το ντεμπούτο του στο Summer League, με τη φανέλα των San Antonio Spurs:

Το μόνο πραγματικό deadline είναι αυτό που βάζεις εσύ στον εαυτό σου

Ο Έλμορ δεν έχει καταφέρει ακόμη να φτάσει στον απόλυτο στόχο του. Αυτό δεν σημαίνει ότι απέτυχε, αλλά ότι βρίσκεται ακόμη στη διαδρομή.

Δεν πρόκειται να σου πει κανείς ότι αν επιμείνεις αρκετά, θα γίνουν όλα όπως τα ονειρεύτηκες. Η ζωή δεν λειτουργεί έτσι και η ιστορία του Έλμορ δεν αποτελεί κάποια μαγική συνταγή επιτυχίας, με την επιμονή να μην εγγυάται κανένα αποτέλεσμα.

Του δίνει, όμως, την ευκαιρία να συνεχίσει να το διεκδικεί, να βελτιώνεται, να προσαρμόζεται, να μαθαίνει από τις αποτυχίες του και να μην αφήνει μια απόρριψη να αποφασίσει για όλη την υπόλοιπη ζωή του.

Ίσως τελικά ο Έλμορ να μην αγωνιστεί ποτέ σε επίσημο παιχνίδι του NBA και η επόμενη ευκαιρία του να είναι εκείνη που θα αλλάξει τα πάντα. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει από τώρα την κατάληξη της ιστορίας του, είμαστε σίγουροι όμως ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται στο γήπεδο, προσπαθώντας να κερδίσει την ευκαιρία του.

Μέσα σε όλα αυτά, κατάφερε να κερδίσει κάτι που δεν είχε καταφέρει μια ολόκληρη ζωή και ενδεχομένως να είναι πολύ μεγαλύτερο ακόμα και από το όνειρο του ΝΒΑ. Να κερδίσει το respect όλου του μπασκετικού κόσμου. Και αυτό δεν είναι και λίγο.