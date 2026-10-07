Πόσο fit πρέπει να είσαι για να θεωρείσαι ελκυστικός σωματικά;

Και όμως, υπάρχει ένα σημείο στο οποίο το σώμα ενός άνδρα δείχνει fit, αθλητικό και υγιές χωρίς να μοιάζει σαν να έχει μετακομίσει μόνιμα μέσα στο γυμναστήριο. Και σύμφωνα με νέα έρευνα, αυτό το σημείο είναι πιο κοντά στον μέσο όρο απ’ όσο θα περίμεναν όσοι μετρούν κάθε γραμμάριο λίπους ή εκατοστό στους ώμους τους.

Οι ερευνητές πήραν 15 άνδρες, τους πέρασαν από DEXA scans για να έχουν ακριβή εικόνα της σύστασης του σώματός τους και δημιούργησαν διαφορετικές εκδοχές τους, αλλάζοντας δύο βασικά στοιχεία: το ποσοστό λίπους και την αναλογία ώμων προς μέση, δηλαδή το γνωστό V-shape.

Στη συνέχεια έβαλαν άνδρες και γυναίκες από τη Βρετανία, την Κίνα και τη Λιθουανία να αξιολογήσουν την ελκυστικότητα των διαφορετικών σωμάτων. Εκεί είναι λοιπόν που μάθαμε και την απάντηση.

Δεν χρειάζεται να είσαι «θεόστεγνος»

Αν προσπαθήσουμε να δούμε το θέμα μέσα από το πρίσμα της εξελικτικής βιολογίας, οι ερευνητές υπολόγισαν ότι το πιο «ελκυστικό» ανδρικό σώμα θα βρισκόταν περίπου σε BMI 23-25, επίπεδο που συνήθως αντιστοιχεί σε περίπου 12-15% σωματικό λίπος.

Με απλά λόγια: ούτε six-pack μέχρι το κόκαλο, ούτε κοιλιά που έχει αρχίσει να αποκτά δική της προσωπικότητα.

Και όταν οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν τα σώματα, τα αποτελέσματα κινήθηκαν περίπου προς την ίδια κατεύθυνση.

Οι άνδρες με BMI περίπου 23-27 συγκέντρωσαν τις υψηλότερες αξιολογήσεις. Όταν το σώμα γινόταν υπερβολικά λεπτό, η ελκυστικότητα έπεφτε. Όσο αυξανόταν σημαντικά το σωματικό λίπος, συνέβαινε το ίδιο.

Άρα το ζητούμενο δεν είναι το «όσο πιο στεγνός τόσο καλύτερα».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: 3 λόγοι που δεν χάνεις λίπος στην κοιλιά

Και τι γίνεται με τους ώμους;

Ναι, η αναλογία ώμων προς τη μέση παίζει ρόλο και το sweet spot της συγκεκριμένης μελέτης βρέθηκε περίπου στο 1,57. Σε αυτό υπάρχει όμως ένα σημαντικό «αλλά».

Η επίδραση ήταν αρκετά μικρότερη από εκείνη του σωματικού λίπους. Δηλαδή, αφού φτάσεις σε ένα αρκετά αθλητικό εύρος, το να προσθέσεις ακόμη περισσότερο όγκο στους ώμους και στο πάνω μέρος του σώματος δεν σημαίνει αυτομάτως ότι θα γίνεις πιο ελκυστικός.

Με άλλα λόγια, το να κυνηγάς το επόμενο εκατοστό στους δελτοειδείς σαν να είναι το τελευταίο κομμάτι Lego που λείπει από τη ζωή σου μάλλον δεν είναι απαραίτητο.

Άνδρες και γυναίκες συμφώνησαν

Το πιο σημαντικό από όλα, όμως, είναι ότι οι άνδρες και οι γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα είχαν παρόμοιες αξιολογήσεις των σωμάτων και στις τρεις χώρες.

Άρα, τουλάχιστον σε αυτό το πείραμα, δεν φαίνεται να υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στο «τι νομίζουμε ότι θέλουν οι γυναίκες» και σε αυτό που πραγματικά αξιολόγησαν ως ελκυστικό.

Και αυτό ίσως είναι ένα μικρό χαστούκι στην κουλτούρα του fitness όπου συχνά κυνηγάμε έναν στόχο που έχουμε δημιουργήσει περισσότερο μέσα στο Instagram παρά στον πραγματικό κόσμο.

Αν λάβουμε στα σοβαρά αυτή την έρευνα, κανένα six-pack δεν είναι τόσο εντυπωσιακό όσο το να είσαι ένας κομπλέ τύπος με τον οποίο οι άλλοι θέλουν πραγματικά να περνούν χρόνο.