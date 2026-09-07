Με πόσο σωματικό λίπος φαίνεται το six pack;

Είναι νομοτελειακό. Δεν πάει να κάνεις 3000 κοιλιακούς την ημέρα με κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο, όσο και να πιέζεις την κοιλιά και τα πλευρά με τις τρεις χιλιάδες τεχνικές που κυκλοφορούν εκεί έξω, εάν δεν τρέφεσαι σωστά δεν θα μπορέσεις ποτέ να φαίνεσαι σαν τον Zac Efron ή τον Ryan Gosling στο Crazy Stupid Love.

Το μυστικό είναι στο σωματικό λίπος

Δεν θα το πάμε με ειδικές τεχνικές και μετρήσεις, ούτε και μυστικά για να πιάσετε εύκολα και γρήγορα το six pack. Για άλλους θα έρθει πιο εύκολα, για άλλους πάλι πολύ πιο δύσκολα. Αν όμως κάτι έχουν κοινό όλοι οι άνθρωποι αυτό είναι ότι το ποσοστό σωματικού λίπους δεν πρέπει να είναι μεγάλο.

Δεν υπάρχει ακριβής αριθμός μεν, αλλά υπολογίζεται ότι από τη στιγμή που αγγίζεις το 15% στο «λιπόμετρο» τότε οι πιθανότητες είναι πραγματικά μαζί σου. Για να είμαστε όμως safe θα πούμε ότι πρέπει να «πιάσεις» το 10% για να είσαι πιο σίγουρος.

Αν κάνεις μέτρηση λίπους, το κοντέρ γράφει 10% και ακόμα δεν φαίνεται η «τρίλιζα» τότε μάλλον δεν έχεις κάνει πολύ γυμναστική.