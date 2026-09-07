Στέφανος Τσιτσιπάς: Ο Σέλτον του έβαλε «φρένο» και τον άφησε εκτός προημιτελικών στο US Open

Το Νο9 της παγκόσμιας κατάταξης με «όπλο» το εξαιρετικό του σερβίς επικράτησε του Έλληνα πρωταθλητή με 6-2, 6-3, 6-4 σε μία ώρα και 52 λεπτά.

Σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, ο Σέλτον παραχώρησε μόλις 14 πόντους πίσω από το σερβίς του. Επίσης, ολοκλήρωσε το ματς με 12 άσους, έναντι δύο του Τσιτσιπά, ενώ ήταν ανώτερος και στα ποσοστά των πρώτων σερβίς. Συγκεκριμένα, είχε 72% περασμένα πρώτα σερβίς έναντι 52% του Έλληνα, ενώ στους κερδισμένους πόντους είχε επίσης το προβάδισμα με 84%-65%. Στο δεύτερο σερβίς η διαφορά ήταν 70%-59% υπέρ του Αμερικανού.

Παράλληλα, ο Σέλτον είχε διπλάσιους winners από τον Τσιτσιπά, με 32 έναντι 16, ενώ υπέπεσε και σε λιγότερα αβίαστα λάθη, 17 έναντι 23. Από την πλευρά του, ο Τσιτσιπάς έδειξε από τα πρώτα λεπτά πως δεν είχε την απαιτούμενη ενέργεια, ενώ προς το τέλος του δεύτερου σετ χρειάστηκε να καλέσει και ιατρικό τάιμ-άουτ.

Το πρώτο σετ κρίθηκε από δύο break του Σέλτον. Ο Αμερικανός έκανε break από νωρίς για το 2-0 κι ακόμα ένα στο τέλος του σετ, φτάνοντας στο 6-2. Παράλληλα, παραχώρησε μόλις τέσσερις πόντους στο σερβίς του.

Στο δεύτερο σετ ο Τσιτσιπάς άρχισε να βρίσκει καλύτερο ρυθμό στο σερβίς του, όμως ένα κακό service-game, στο οποίο έκανε διαδοχικά λάθη, έδωσε την ευκαιρία στον Σέλτον να πάρει το break και να προηγηθεί με 4-2. Ο Αμερικανός διαχειρίστηκε στη συνέχεια το προβάδισμά του με σχετικά εύκολα hold κι έκλεισε το σετ με 6-3, παίρνοντας προβάδισμα 2-0.

Στο τρίτο σετ ο Σέλτον βρήκε ξανά νωρίς το break, κάνοντας το 2-1. Από εκεί και πέρα, δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα στο σερβίς του, καθώς παραχώρησε μόλις τρεις πόντους και σφράγισε την πρόκρισή του στα προημιτελικά. Εκεί τον περιμένει ο κάτοχος του τίτλου, Κάρλος Αλκαράθ, σε μία μεγάλη αναμέτρηση.