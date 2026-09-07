Ο Βάρντι επιστρέφει στην Αγγλία - Αυτή είναι η νέα του ομάδα

Μετά από μία σεζόν στην Ιταλία και την Κρεμονέζε, ο Τζέιμι Βάρντι επιστρέφει στα γνώριμα λημέρια της Αγγλίας, συνεχίζοντας την καριέρα του στην Premier League.

Ο εμβληματικός άλλοτε επιθετικός της Λέστερ αποτελεί πλέον το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Μπέρνλι. Ο αγγλικός σύλλογος αποφάσισε να επενδύσει στην εμπειρία του 38χρονου φορ, προσφέροντάς του συμβόλαιο μέχρι το τέλος της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Ο Βάρντι είχε μείνει ελεύθερος μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας του στην Κρεμονέζε και πλέον ετοιμάζεται για τη νέα πρόκληση στην Αγγλία, έχοντας ως στόχο να βοηθήσει την Μπέρνλι με την ποιότητα και την τεράστια εμπειρία του.