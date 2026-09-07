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Asteras Aktor – Ηρακλής: Σε αναζήτηση πρώτης νίκης, για το… κλείσιμο της αυλαίας

Τελευταία αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής αυτή που θα διεξαχθεί στο «Θ. Κολοκοτρώνης», με δύο ομάδες που δεν έχουν γευτεί ακόμη τη χαρά της νίκης. 

Asteras Aktor – Ηρακλής: Σε αναζήτηση πρώτης νίκης, για το… κλείσιμο της αυλαίας
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Η 3η αγωνιστική της Super League, ολοκληρώνεται στην Τρίπολη. Εκεί, ο Asteras Aktor φιλοξενεί τον Ηρακλή, σε ένα ματς που έχει έναν ξεχωριστό χαρακτήρα «ντέρμπι». Λόγω των όσων έχουν συμβεί στο παρελθόν.

Για τις δύο ομάδες φυσικά, το βασικό ζητούμενο είναι αγωνιστικό και βαθμολογικό. Καμία από τις δύο δεν έχει χαρεί ως τώρα τη νίκη. Οι γηπεδούχοι, μάλιστα, δεν έχουν ούτε βαθμό. Ο Ηρακλής έχει 1 βαθμό από την ισοπαλία στο Βόλο, ενώ μέχρι τώρα αγωνίζεται μόνο μακριά απ’ τη Θεσσαλονίκη. Το παιχνίδι αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι δύο ομάδες έχουν διαφορετικούς στόχους αλλά κοινό κίνητρο: ένα καλό αποτέλεσμα που θα τους δώσει βαθμολογική και ψυχολογική ώθηση.

Στα αγωνιστικά, ο Asteras Aktor έχει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των απουσιών των Χουλιάν Μπαρτόλο και Νίκου Παπαδόπουλου.

Από την άλλη, ο Ηρακλής βρίσκεται στην Πελοπόννησο από το Σάββατο, με διαμονή στην πόλη του Ναυπλίου. O Ματσάρι υπολογίζει τους Λάουριτσεν και Μπάρσενας, ενώ στη διάθεση του είναι ο Ίβι Λόπεθ. Εκτός παραμένουν οι Γιαννούτσος, Παναγιωτίδης, αλλά και ο τραυματίας Χρομάντα.

Η αναμέτρηση αρχίζει στις 18:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

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