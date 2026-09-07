ΑΕΚ – ΛΑΣΚ: Έτοιμη για το… ταξίδι στα «αστέρια» - Η τελευταία προπόνηση κι οι σκέψεις του Νίκολιτς

Η μεγάλη ώρα πλησιάζει για την ΑΕΚ, η οποία επιστρέφει στα… αστέρια έπειτα από οκτώ χρόνια. Η «Ένωση» υποδέχεται την Τρίτη (19:45) τη ΛΑΣΚ στην Allwyn Arena, στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League.

Με την ψυχολογία στα ύψη μετά το εμφατικό 5-0 απέναντι στον Άρη και την εξαιρετική εμφάνιση που πραγματοποίησε, η ΑΕΚ ολοκληρώνει, το απόγευμα της Δευτέρας (07/09), την προετοιμασία της για την αναμέτρηση με τους πρωταθλητές Αυστρίας. Η τελευταία προπόνηση είναι προγραμματισμένη για τις 17:15 στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας.

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν έχει να διαχειριστεί προβλήματα τραυματισμών και πλέον μένει να φανεί ποιες θα είναι οι τελικές επιλογές του για το βασικό σχήμα. Όλα δείχνουν πως δύσκολα θα υπάρξουν περισσότερες από μία ή δύο αλλαγές σε σχέση με την ενδεκάδα που ξεκίνησε κόντρα στον Άρη.

Στην άμυνα, οι Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιος αναμένεται να διατηρήσουν τις θέσεις τους. Στο κέντρο, Μαρίν και Μάγερ έχουν επίσης δεδομένη θέση, ενώ το ίδιο ισχύει για τους Γιόβιτς και Βάργκα στην επίθεση.

Έτσι, ουσιαστικά δύο είναι οι θέσεις που φαίνεται να παραμένουν ανοιχτές. Η μία αφορά τον δεύτερο κεντρικό χαφ, με τους Βιτάλις, Κάιρινεν και Αριάγκα να διεκδικούν τη θέση, ενώ η άλλη είναι αυτή του αριστερού εξτρέμ, όπου υποψήφιοι είναι οι Γκατσίνοβιτς και Κοϊτά. Υπενθυμίζεται πως από την ευρωπαϊκή λίστα έχουν μείνει εκτός οι Γκεοργκίεφ, Καλοσκάμης και Αλεξίου, ενώ το ίδιο ισχύει και για τον Κουτέσα.

Η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου του Μάρκο Νίκολιτς είναι προγραμματισμένη για τις 16:15 ενώ οι αντίστοιχοι της ΛΑΣΚ θα πραγματοποιηθεί στις 18:30. Αμέσως μετά η αυστριακή ομάδα θα προπονηθεί στην Allwyn Arena.