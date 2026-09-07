Ολυμπιακός: Σε αναζήτηση σέντερ φορ μετά τον τραυματισμό του Ελ Κααμπί – Το σενάριο για Αγκάτσεφ

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης επιθετικού μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, δημιουργώντας σημαντικό κενό στην κορυφή της επίθεσης.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να αποκτήσουν έναν έτοιμο σέντερ φορ, ο οποίος θα μπορεί να ενσωματωθεί άμεσα στην ομάδα και να δώσει λύσεις στις αγωνιστικές της υποχρεώσεις. Παρότι ο ποδοσφαιριστής που θα αποκτηθεί από εδώ και πέρα δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στη φάση των ομίλων του Europa League, βάσει των κανονισμών της UEFA, η διοίκηση του Ολυμπιακού έχει αποφασίσει να προχωρήσει στην ενίσχυση του ρόστερ. Την ίδια στιγμή, παραμένει σε εκκρεμότητα η απόφαση για τον παίκτη που θα πάρει τη θέση του Ελ Κααμπί στην ευρωπαϊκή λίστα. Μεταξύ των υποψηφίων βρίσκονται οι Κλέιτον, Ρόκα, Σιπιόνι, Γκαρθία και Πόποβιτς.

Θεωρητικά, ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ θα μπορούσε να αποτελέσει μία προφανή επιλογή, ωστόσο η περίπτωσή του παραμένει αβέβαιη. Ο Ουκρανός επιθετικός βρίσκεται το τελευταίο διάστημα εκτός πλάνων του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, καθώς επιθυμεί να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό, γεγονός που καθιστά αμφίβολη την ενεργοποίησή του. Παράλληλα, ο Ζότα μπορεί να αποτελέσει μία υπηρεσιακή λύση για την κορυφή της επίθεσης, ενώ ο Ρόκα αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στον ώμο.

Την ίδια ώρα, από τη Ρωσία προκύπτουν δημοσιεύματα που συνδέουν τον Ολυμπιακό με τον τερματοφύλακα της Κράσνονταρ, Στανισλάβ Αγκάτσεφ. Μέχρι στιγμής δεν έχει κατατεθεί επίσημη πρόταση, ωστόσο τα συγκεκριμένα σενάρια κάνουν λόγο για ενδιαφέρον των Πειραιωτών, το οποίο ενδέχεται να συνδεθεί στο μέλλον ακόμη και με πιθανή μετακίνηση του Ζέλσον Μαρτίνς στον ρωσικό σύλλογο.