Χρήστος Τζόλης: «Απόλαυση να τον βλέπεις» - Η υπόκλιση του Αρτέτα και το εντυπωσιακό ρεκόρ του!

Ο Έλληνας εξτρέμ ήταν από τους πρωταγωνιστές στη μεγάλη νίκη των «κανονιέρηδων» με 2-1 στο λονδρέζικο ντέρμπι με τους «μπλε», έχοντας καθοριστική συμβολή στο αποτέλεσμα με μία ασίστ.

Η εμφάνιση του Τζόλη δεν πέρασε απαρατήρητη από τον Μίκελ Αρτέτα, ο οποίος μετά το τέλος της αναμέτρησης στάθηκε στην ποιότητά του και στην ικανότητά του να δημιουργεί για τους συμπαίκτες του. Η ασίστ του Τζόλη, μάλιστα, είχε ιδιαίτερη σημασία και σε επίπεδο αριθμών. Με αυτή την «τελική» πάσα έφτασε τις 24 ασίστ από την έναρξη της περασμένης σεζόν, επίδοση που κανένας άλλος ποδοσφαιριστής στα δέκα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα δεν έχει πετύχει στο ίδιο διάστημα.

Ο 24χρονος αγωνίστηκε σε ολόκληρο το παιχνίδι απέναντι στην Τσέλσι, έχοντας 54 επαφές με την μπάλα και 37 επιτυχημένες πάσες σε 43 προσπάθειες. Παράλληλα, κέρδισε έξι μονομαχίες, ανέκτησε την κατοχή σε πέντε περιπτώσεις και δημιούργησε τέσσερις σημαντικές ευκαιρίες για τους συμπαίκτες του.

Ο Αρτέτα αναφέρθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο ο Τζόλης αντιλαμβάνεται το παιχνίδι και επιλέγει τη σωστή στιγμή για να δημιουργήσει. «Ο Τζόλης ήταν απίστευτος σήμερα. Ο τρόπος που επιλέγει την τέλεια στιγμή για να πασάρει την μπάλα είναι μια απόλαυση να το βλέπεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισπανός τεχνικός.

Ο προπονητής της Άρσεναλ στάθηκε και στη σημασία της νίκης απέναντι στην Τσέλσι, τονίζοντας πως η φετινή Premier League θα είναι ιδιαίτερα απαιτητική. «Είναι μια μεγάλη νίκη για εμάς και βοηθάει, γιατί το πρωτάθλημα θα είναι εξαιρετικά δύσκολο φέτος», υπογράμμισε ο Αρτέτα, ο οποίος έμεινε ικανοποιημένος και από την εικόνα της ομάδας του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Απόψε είδαμε ότι είμαστε ικανοί να αποδώσουμε σε υψηλότερο επίπεδο από αυτό της περσινής σεζόν».