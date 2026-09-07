· Φιορεντίνα

Τέλος ο Γκρόσο από τη Φιορεντίνα

Μόλις τρεις αγωνιστικές άντεξε στον πάγκο των «βιόλα» ο Φάμπιο Γκρόσο ο οποίος μετά και την τρίτη ήττα της ομάδας αποτελεί παρελθόν.

Τέλος ο Γκρόσο από τη Φιορεντίνα
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Πολύ σύντομο ήταν το πέρασμα του Φάμπιο Γκρόσο από τον πάγκο της Φιορεντίνα, μιας και ο έμπειρος τεχνικός αποτελεί ήδη παρελθόν.

Στις τρεις πρώτες αγωνιστικές η Φιορεντίνα μετράει τρεις ήττες, με τη διοίκηση της ομάδας να μη θέλει να χάσει άλλο χρόνο και να προχωράει άμεσα στην αντικατάσταση του Γκρόσο.

Οι «βιόλα» γνώρισαν την ήττα στην πρεμιέρα με 0-4 από τη Ρόμα στην πρεμιέρα και ακολούθως ήρθε το βαρύ 0-3 από τη νεοφώτιστη Φροζινόνε, με την ανατροπή της Τορίνο (1-2) να είναι η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο η διοίκηση της ομάδας της Φιορεντίνα έχει έρθει ήδη σε συμφωνία με τον Πάολο Βανόλι για να επιστρέψει στον πάγκο της ομάδας.

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