Αυτός σφυρίζει το Παναθηναϊκός-Κηφισιά
Γνωστός έγινε ο διαιτητής που θα διευθύνει την εξ' αναβολής αναμέτρησης της πρεμιέρας, μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Κηφισιάς στο Ολυμπιακό Στάδιο.
Ορίστηκε η διαιτητική ομάδα για τον εξ αναβολής αγώνα της 1ης αγωνιστικής ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Κηφισιά.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΚΕΔ ο Μιχάλης Ματσούκας (Ευβοίας) θα είναι αυτός που θα διευθύνει την αναμέτρηση την Πέμπτη (10/09) το βράδυ στο ΟΑΚΑ.
Βοηθοί του θα είναι οι Στεφανής και Μάτσας και τέταρτος ο Τσέτσιλας.
Στο VAR θα βρίσκονται οι Παπαδόπουλος και Μέγας.
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