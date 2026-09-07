Αυτός σφυρίζει το Παναθηναϊκός-Κηφισιά

Ορίστηκε η διαιτητική ομάδα για τον εξ αναβολής αγώνα της 1ης αγωνιστικής ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Κηφισιά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΚΕΔ ο Μιχάλης Ματσούκας (Ευβοίας) θα είναι αυτός που θα διευθύνει την αναμέτρηση την Πέμπτη (10/09) το βράδυ στο ΟΑΚΑ.

Βοηθοί του θα είναι οι Στεφανής και Μάτσας και τέταρτος ο Τσέτσιλας.

Στο VAR θα βρίσκονται οι Παπαδόπουλος και Μέγας.