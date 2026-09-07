ΟΦΗ: Η θέση του Κόντη για την πώληση των Νους και Αποστολάκη στον Ολυμπιακό

Ο ΟΦΗ επέστρεψε στις νίκες στη Super League, καθώς επικράτησε 2-0 της Κηφισιάς στο Παγκρήτιο Στάδιο, για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν περισσότερες τελικές προσπάθειες, άσκησαν πίεση, δημιούργησαν ευκαιρίες κι είχαν δύο δοκάρια, όμως ο ΟΦΗ ήταν πιο αποτελεσματικός και κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά του μέχρι το τέλος, χάρη στα γκολ των Ανδρούτσου και Μπουχαλάκη.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Χρήστος Κόντης κλήθηκε να σχολιάσει τις πωλήσεις του Τιάγκο Νους και του Γιάννη Αποστολάκη στον Ολυμπιακό, ενώ αναφέρθηκε και στον σχεδιασμό της ομάδας.

Ο τεχνικός του ΟΦΗ τόνισε πως είναι λογικό να υπάρχει στενοχώρια όταν αποχωρούν ποδοσφαιριστές που βρίσκονται για χρόνια στην ομάδα, ωστόσο υπογράμμισε πως οι πωλήσεις αποτελούν μέρος της εξέλιξης ενός συλλόγου.

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Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη

«Υπήρχε η πώληση των δύο παικτών. Σίγουρα στενοχωριόμαστε όταν είναι να φύγουν παίκτες, που τους έχουμε εδώ, από πολύ μικροί όπως για παράδειγμα ο Αποστολάκης. Ο Νους μας βοήθησε τα τελευταία χρόνια.

Οι ομάδες όμως μεγαλώνουν με αυτό τον τρόπο. Δημιουργούν αξίες και έρχονται άλλες ομάδες να πληρώσουν αυτές τις αξίες. Όταν φεύγουν παίκτες, έρχονται κάποιοι άλλοι. Εμείς είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε με κάποια αντικατάσταση.

Εμείς θα κάνουμε σίγουρα άλλη μια κίνηση, δεν έχουμε κλείσει το ρόστερ μας. Για εμένα είναι ευχάριστο αυτό που γίνεται. Είναι πρόοδος. Ότι γίνεται, γίνεται για το καλό της ομάδας.

Όταν πουλάει, πουλάει ακριβά. Έτσι επιβιώνει ένας σύλλογος. Χρειάζεται λεφτά για να προχωρήσει παρακάτω. Οποιαδήποτε κίνηση γίνεται, γίνεται για το καλό της ομάδας, πάντα με την έγκριση τη δική μου. Αυτό είναι εξέλιξη στο ποδόσφαιρο».