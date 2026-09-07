Χάος στο ΑΠΟΕΛ – ΑΕΛ: Μπαταρία τραυμάτισε 10χρονη, στο νοσοκομείο αστυνομικός

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης του ΑΠΟΕΛ με την ΑΕΛ στο «ΓΣΠ», όπου οι γηπεδούχοι επικράτησαν με 6-0 για το κυπριακό πρωτάθλημα.

Ένα από τα περιστατικά είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό μίας 10χρονης, η οποία βρισκόταν στις εξέδρες μαζί με τον πατέρα της. Σύμφωνα με τις Αρχές, η ανήλικη δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι από μπαταρία, η οποία φέρεται να εκτοξεύτηκε από την κερκίδα των φίλων της ΑΕΛ.

Η 10χρονη διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις κι έλαβε τις πρώτες βοήθειες, πριν πάρει εξιτήριο. Για το συγκεκριμένο περιστατικό η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός ατόμου, μετά από μαρτυρία που φέρεται να τον συνδέει με τη ρίψη της μπαταρίας.

Τα επεισόδια συνεχίστηκαν και μετά το τέλος του αγώνα, αυτή τη φορά στους εξωτερικούς χώρους του «ΓΣΠ». Οπαδοί των δύο ομάδων ήρθαν σε αντιπαράθεση, ανταλλάσσοντας πέτρες κι άλλα αντικείμενα, με τις αστυνομικές δυνάμεις να επεμβαίνουν προκειμένου να περιορίσουν την ένταση.

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης τραυματίστηκε κι ένας αστυνομικός, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές. Το μέλος της Αστυνομίας μεταφέρθηκε στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας για να του παρασχεθεί ιατρική περίθαλψη. Παράλληλα, ακόμα ένα άτομο συνελήφθη για συμμετοχή στα επεισόδια, ενώ νωρίτερα είχε γίνει ακόμα μια σύλληψη οπαδού, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε φωτοβολίδα.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες, με στόχο την πλήρη διερεύνηση των περιστατικών και τον εντοπισμό όλων όσοι εμπλέκονται στα επεισόδια.