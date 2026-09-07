· ΑΠΟΕΛ

Χάος στο ΑΠΟΕΛ – ΑΕΛ: Μπαταρία τραυμάτισε 10χρονη, στο νοσοκομείο αστυνομικός

Σοβαρά περιστατικά πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το ΑΠΟΕΛ – ΑΕΛ, με μία 10χρονη να τραυματίζεται από μπαταρία και την Αστυνομία να προχωρά σε συλλήψεις.

Χάος στο ΑΠΟΕΛ – ΑΕΛ: Μπαταρία τραυμάτισε 10χρονη, στο νοσοκομείο αστυνομικός
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης του ΑΠΟΕΛ με την ΑΕΛ στο «ΓΣΠ», όπου οι γηπεδούχοι επικράτησαν με 6-0 για το κυπριακό πρωτάθλημα.

Ένα από τα περιστατικά είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό μίας 10χρονης, η οποία βρισκόταν στις εξέδρες μαζί με τον πατέρα της. Σύμφωνα με τις Αρχές, η ανήλικη δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι από μπαταρία, η οποία φέρεται να εκτοξεύτηκε από την κερκίδα των φίλων της ΑΕΛ.

Η 10χρονη διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις κι έλαβε τις πρώτες βοήθειες, πριν πάρει εξιτήριο. Για το συγκεκριμένο περιστατικό η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός ατόμου, μετά από μαρτυρία που φέρεται να τον συνδέει με τη ρίψη της μπαταρίας.

Τα επεισόδια συνεχίστηκαν και μετά το τέλος του αγώνα, αυτή τη φορά στους εξωτερικούς χώρους του «ΓΣΠ». Οπαδοί των δύο ομάδων ήρθαν σε αντιπαράθεση, ανταλλάσσοντας πέτρες κι άλλα αντικείμενα, με τις αστυνομικές δυνάμεις να επεμβαίνουν προκειμένου να περιορίσουν την ένταση.

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης τραυματίστηκε κι ένας αστυνομικός, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές. Το μέλος της Αστυνομίας μεταφέρθηκε στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας για να του παρασχεθεί ιατρική περίθαλψη. Παράλληλα, ακόμα ένα άτομο συνελήφθη για συμμετοχή στα επεισόδια, ενώ νωρίτερα είχε γίνει ακόμα μια σύλληψη οπαδού, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε φωτοβολίδα.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες, με στόχο την πλήρη διερεύνηση των περιστατικών και τον εντοπισμό όλων όσοι εμπλέκονται στα επεισόδια.

COMMENTS
LATEST NEWS
10:49 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Από τους Μπλάνκο και Τζιμπούρ στον Βάργκα! – Σκόραρε στα τρία πρώτα ματς μετά από 16 χρόνια

10:26 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τέλος ο Γκρόσο από τη Φιορεντίνα

10:22 MVP

Baseball: Το πιο αδιάφορο άθλημα με τις πιο στιλάτες εμφανίσεις

10:15 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χάος στο ΑΠΟΕΛ – ΑΕΛ: Μπαταρία τραυμάτισε 10χρονη, στο νοσοκομείο αστυνομικός

10:10 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ

Ο Παναιτωλικός που «κλέβει» τις εντυπώσεις και το ντέρμπι κορυφής που έρχεται

09:48 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χρήστος Τζόλης: «Απόλαυση να τον βλέπεις» - Η υπόκλιση του Αρτέτα και το εντυπωσιακό ρεκόρ του!

09:23 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Σε αναζήτηση σέντερ φορ μετά τον τραυματισμό του Ελ Κααμπί – Το σενάριο για Αγκάτσεφ

09:13 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Σαρωτικός ο Ανδρέας Τετέι – Όσα εντυπωσιακά έκανε στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ

09:08 MVP

Με πόσο σωματικό λίπος φαίνεται το six pack;

08:46 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ – ΛΑΣΚ: Έτοιμη για το… ταξίδι στα «αστέρια» - Η τελευταία προπόνηση κι οι σκέψεις του Νίκολιτς

08:32 OPINION

Η δυναμική, η συσπείρωση, η ελπίδα, φέρνει… φόβο

08:15 SUPER LEAGUE

Asteras Aktor – Ηρακλής: Σε αναζήτηση πρώτης νίκης, για το… κλείσιμο της αυλαίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας