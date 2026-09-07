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Ο Παναιτωλικός που «κλέβει» τις εντυπώσεις και το ντέρμπι κορυφής που έρχεται

Με τη συμπλήρωση των τριών πρώτων αγωνιστικών του πρωταθλήματος η ομάδα του Αγρινίου έχει το απόλυτο, ούσα στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με τον Γιάννη Αναστασίου να ζητάει τη μπάλα… κάτω.

Ο Παναιτωλικός που «κλέβει» τις εντυπώσεις και το ντέρμπι κορυφής που έρχεται
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Αν κοιτάξει κανείς τον πίνακα της βαθμολογίας της Stoiximan Super League, με τη συμπλήρωση των τριών πρώτων αγωνιστικών του νέου πρωταθλήματος, θα δει στην πρώτη θέση να φιγουράρει η ομάδα του Παναιτωλικού.

Οι παίκτες του Γιάννη Αναστασίου έχουν πραγματοποιήσει εξαιρετική εκκίνηση στις φετινές αγωνιστικές τους υποχρεώσεις, μετρώντας μέχρι στιγμής το απόλυτο, αποδίδοντας παράλληλα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο πάνω στο χορτάρι.

Μάλιστα, μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές που ο Παναιτωλικός πήρε τις νίκες επί του Αστέρα Τρίπολης και της Καλαμάτας, εντός έδρας, ήρθε και η χθεσινή εκτός έδρας επικράτησε επί του Λεβαδειακού για να πιστοποιήσει την πολύ καλή κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι Αγρινιώτες.

<BR> ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ <BR> (SUPERLEAGUE 2026- 2027) <BR> PANETOLIKOS - KALAMATA

Τα αποτελέσματα του Παναιτωλικού στις τρεις πρώτες αγωνιστικές:

Ημερομηνία Αγωνιστική Αναμέτρηση Σκορ

23/08 1η Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης 3-1

29/08 2η Παναιτωλικός – Καλαμάτα 2-0

06/09 3η Λεβαδειακός – Παναιτωλικός 0-2

Το επίσης σημαντικό στοιχείο που πρέπει να αναδειχθεί, για την παρουσία του Παναιτωλικού στις πρώτες αγωνιστικές, είναι η επίδοση των παικτών του Γιάννη Αναστασίου τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Οι Αγρινιώτες έχουν δεχθεί μόλις ένα γκολ, ενώ έχουν βρει δίχτυα 7 φορές, αποδεικνύοντας στην πράξη την πολύ καλή επιθετική λειτουργία της ομάδας.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΚΤΟΡ <BR> (SUPERLEAGUE 2026- 2027) <BR> PANETOLIKOS - ASTERAS AKTOR

Τα 7 γκολ του Παναιτωλικού:

2 Γκουστάβ Γκράναθ

2 Μαχαλά Οπόκου

1 Σαλιφού Σούμα

1 Κόστα Άλεξιτς

1 Χάρης Μαυρίας

Πλέον ο Γιάννης Αναστασίου, γνωρίζοντας καλύτερα από τον καθένα πως μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά η ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί, έχει ζητήσει από την ομάδα να κρατήσει τη μπάλα… κάτω. Γνωρίζει πολύ καλά πως το αήττητο κάποια στιγμή θα «σπάσει» και θέλει να ξεκινήσει να προετοιμάζει την ομάδα του για το ντέρμπι… κορυφής με τον Παναθηναϊκό, βλέποντας τους παίκτες του… προσγειωμένους.

<br>ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ <br> SUPERLEAGUE 2026-2027 <br><br>LEVADIAKOS - PANETOLIKOS

Με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό να έχουν απωλέσει ήδη βαθμούς στο πρωτάθλημα και τον Παναθηναϊκό να έχει ένα ματς λιγότερο, ο Παναιτωλικός ετοιμάζεται για την 4η αγωνιστική από την… κορυφή. Αν όμως οι «πράσινοι» καταφέρουν να υπερκεράσουν το εμπόδιο της Κηφισιάς, για τον εξ αναβολής αγώνα της πρώτης αγωνιστικής, την Πέμπτη το βράδυ (10/09), τότε την Κυριακή (13/09) το βράδυ στο γήπεδο των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων Παναθηναϊκός και Παναιτωλικός θα «κοντραριστούν» για το ποιος θα μείνει μόνος πρώτος στην κορυφή της βαθμολογίας.

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