Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Σαρωτικός ο Ανδρέας Τετέι – Όσα εντυπωσιακά έκανε στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ

Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, με τον 24χρονο επιθετικό να πραγματοποιεί μία εντυπωσιακή εμφάνιση και να αναδεικνύεται σε μεγάλο πρωταγωνιστή των «πράσινων».

Ο Τετέι βρήκε δύο φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα, με το πρώτο γκολ να έρχεται έπειτα από εντυπωσιακή ενέργεια και σουτ και το δεύτερο με κεφαλιά. Παράλληλα, κέρδισε πέναλτι, αλλά και κόκκινη κάρτα για την ομάδα του ΠΑΟΚ, δυσκολεύοντας σε μεγάλο βαθμό το έργο της αντίπαλης άμυνας.

Με δύο γκολ και σημαντικές στιγμές που άλλαξαν τις ισορροπίες του ντέρμπι, ο Τετέι αποτέλεσε τον MVP του Παναθηναϊκού στη μεγάλη νίκη επί του ΠΑΟΚ.

Δείτε τα... καλύτερα από την εντυπωσιακή εμφάνιση του Ανδρέα Τετέι