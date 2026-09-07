Euroleague: Ξεκαθαρίζει το… μέλλον του Super Cup – Η κρίσιμη ημέρα των τελικών αποφάσεων

Η Τετάρτη (09/09) θα είναι όπως όλα δείχνουν η ημέρα, όπου θα ξεκαθαρίσει το τοπίο, όσον αφορά στο… μέλλον του της διοργάνωσης.

Με βάση την ενημέρωση που έχουν αυτή τη στιγμή οι ομάδες, η συγκεκριμένη ημερομηνία αποτελεί την προθεσμία μέχρι την οποία αναμένεται να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για το Super Cup.

Η Euroleague Basketball, πάντως, δεν δείχνει μέχρι στιγμής διάθεση να προχωρήσει στην ακύρωση της διοργάνωσης. Αντίθετα, σε επίσημη τοποθέτησή της ξεκαθάρισε πως το Super Cup 2026 παραμένει προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι. Παρόλα αυτά, η Τετάρτη (09/09) θεωρείται η κρίσιμη ημέρα για να δοθούν οι οριστικές απαντήσεις σχετικά με το μέλλον της διοργάνωσης.

Σε περίπτωση που το Άμπου Ντάμπι δεν αποτελέσει τελικά την έδρα του Super Cup, οι πιθανότητες να διεξαχθεί η διοργάνωση σε διαφορετική τοποθεσία είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Αυτή τη στιγμή, άλλωστε, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο εναλλακτικό πλάνο που να μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα.

Τη δεδομένη χρονική στιγμή, πάντως, η Euroleague προσανατολίζεται στη διεξαγωγή του Super Cup στο Άμπου Ντάμπι, κάτι που είναι πολύ πιθανό να «κλειδώσει» την Τετάρτη (09/09).

Το πρόγραμμα του Euroleague Super Cup

18 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε (17:00)

Ντουμπάι – Ρεάλ Μαδρίτης (20:00)

19 Σεπτεμβρίου