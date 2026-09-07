Συγκλονιστικό: Αμέσως μετά το ματς με τον ΠΑΟΚ, ο Ουναΐ πήγε στο νοσοκομείο για τον Ελ Κααμπί

Ο τραυματισμός του Ελ Κααμπί, συγκλόνισε τους πάντες. Τον Αζεντίν Ουναΐ ακόμη περισσότερο, καθώς γνωρίζονται πολύ καλά. Είναι συμπαίκτες στην Εθνική, συμπατριώτες και φίλοι.

Το αστέρι του Παναθηναϊκού μετά την επέμβαση που έκανε ο Ελ Κααμπί το πρωί της Κυριακής, δεν μπορούσε να τον επισκεφθεί, γιατί ήταν στην αποστολή του «τριφυλλιού». Για το ματς με τον ΠΑΟΚ, όπου έκανε το ντεμπούτο του στο 3-1 των «πράσινων».

Αμέσως μετά, όμως, δεν κάθισε να χαρεί τη νίκη. Ούτε να γιορτάσει. Δεν πήγε να φάει και να χαλαρώσει. Έσπευσε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Έβγαλαν και φωτογραφία μαζί, με τον Ουναΐ να φορά τα ρούχα της αποστολής του Παναθηναϊκού και τον Ελ Κααμπί να χαμογελά, στο πιο αισιόδοξο μήνυμα που μπορούσε να στείλει!

«Ο Θεός (Αλάχ), να σε θεραπεύσει αδερφέ μου», ήταν το μήνυμα του Ουναΐ.

Τη φωτογραφία έκανε repost και ο Ελ Κααμπί.