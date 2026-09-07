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Νέο συμβόλαιο με την Ίντερ έως το 2032 ο Εσπόζιτο

Η Ίντερ προχώρησε σε νέα συμφωνία με τον Πίο Εσπόζιτο, εξασφαλίζοντας την παραμονή του 21χρονου επιθετικού στο «Μεάτσα» μέχρι το 2032.

Νέο συμβόλαιο με την Ίντερ έως το 2032 ο Εσπόζιτο
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Η Ίντερ επιβράβευσε την εξαιρετική παρουσία του Πίο Εσπόζιτο, προσφέροντάς του νέο συμβόλαιο μέχρι το 2032. Ο 21χρονος επιθετικός θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ιταλικού ποδοσφαίρου και οι «νερατζούρι» θέλησαν να εξασφαλίσουν την παραμονή του για πολλά ακόμη χρόνια.

Παρότι το προηγούμενο συμβόλαιο του Εσπόζιτο είχε ισχύ έως το 2030, οι δύο πλευρές προχώρησαν σε νέα συμφωνία. Παράλληλα, σημαντική είναι και η οικονομική αναβάθμιση για τον ίδιο, καθώς οι ετήσιες απολαβές του αυξάνονται από τα 1,85 εκατ. ευρώ στα 2,7 εκατ., ενώ μαζί με τα μπόνους μπορούν να ξεπεράσουν τα 3 εκατ. ευρώ.

Ο Εσπόζιτο έχει ήδη καταγράψει 12 γκολ και 8 ασίστ σε 53 συμμετοχές με τη φανέλα της Ίντερ, δείχνοντας πως αποτελεί σημαντικό κομμάτι του αγωνιστικού πλάνου των πρωταθλητών Ιταλίας.

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