EuroLeague SuperCup: Δεν αλλάζει τίποτα, κανονικά η διοργάνωση στο Άμπου Ντάμπι

Τις τελευταίες ημέρες είχαν κυκλοφορήσει δημοσιεύματα που άφηναν ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβολής του EuroLeague Basketball SuperCup, προκαλώντας ερωτηματικά σχετικά με τη διεξαγωγή της στο Άμπου Ντάμπι.

Η διοργανώτρια αρχή, ωστόσο, ξεκαθάρισε πως ο προγραμματισμός παραμένει αμετάβλητος και το SuperCup θα διεξαχθεί κανονικά στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου.

Η ενημέρωση:

«Μετά από πρόσφατα άρθρα που δημοσιεύτηκαν από αρκετά ευρωπαϊκά Μέσα, η EuroLeague Basketball θα ήθελε να διευκρινίσει ότι το EuroLeague Basketball SuperCup 2026 στο Άμπου Ντάμπι, το οποίο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, παραμένει ως έχει.

Η EuroLeague Basketball παραμένει προσηλωμένη στο να προσφέρει το καλύτερο του ευρωπαϊκού μπάσκετ μέσω αυτής της νέας διοργάνωσης και να παρέχει μια εξαιρετική εμπειρία σε ομάδες, παίκτες και φιλάθλους».