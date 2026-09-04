EuroLeague SuperCup: Δεν αλλάζει τίποτα, κανονικά η διοργάνωση στο Άμπου Ντάμπι
Η EuroLeague Basketball έβαλε τέλος στα σενάρια που ήθελαν το πρώτο SuperCup στο Άμπου Ντάμπι να βρίσκεται στον «αέρα», επιβεβαιώνοντας πως η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί κανονικά στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου.
Τις τελευταίες ημέρες είχαν κυκλοφορήσει δημοσιεύματα που άφηναν ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβολής του EuroLeague Basketball SuperCup, προκαλώντας ερωτηματικά σχετικά με τη διεξαγωγή της στο Άμπου Ντάμπι.
Η διοργανώτρια αρχή, ωστόσο, ξεκαθάρισε πως ο προγραμματισμός παραμένει αμετάβλητος και το SuperCup θα διεξαχθεί κανονικά στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου.
Η ενημέρωση:
«Μετά από πρόσφατα άρθρα που δημοσιεύτηκαν από αρκετά ευρωπαϊκά Μέσα, η EuroLeague Basketball θα ήθελε να διευκρινίσει ότι το EuroLeague Basketball SuperCup 2026 στο Άμπου Ντάμπι, το οποίο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, παραμένει ως έχει.
Η EuroLeague Basketball παραμένει προσηλωμένη στο να προσφέρει το καλύτερο του ευρωπαϊκού μπάσκετ μέσω αυτής της νέας διοργάνωσης και να παρέχει μια εξαιρετική εμπειρία σε ομάδες, παίκτες και φιλάθλους».